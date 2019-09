MERKET I APRIL: Ola Stunes Isene viser frem arrene etter motorsykkeluhellet hjemme på gården ved Drammen for fem måneder siden. Lørdag skal han kvalifisere seg til diskosfinalen i VM, som går mandag kveld i Doha. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges VM-håp om uhellet: Ikke motorsykkel igjen

DOHA (VG) Noen timer før Ola Stunes Isene (24) skal kaste for medalje, lover Norges VM-håp at han ikke vil sette seg på en motorsykkel før han har lagt fra seg diskosen for godt.

– Jeg har sagt til meg selv, at skal jeg ha et eller annet med motor og to hjul, skal det ikke kjøres før jeg er ferdig med diskos, sier Ola Stunes Isene til VG foran kvalifiseringen i diskos lørdag ettermiddag norsk tid.

Han står oppført med det femte lengste kastet i verden i år: 67,78 meter i Portugal 12. april.

Svenske Daniel Ståhl (71,86) og Fredrik Dacres (70,78) fra Jamaica topper listen ganske suverent og er klare favoritter til å ta gull- og sølvmedaljen. Bak de to er det relativt åpent, med Ola Stunes Isene i medaljesjiktet. Et uhell hjemme på gården ved Drammen, kunne imidlertid medført at han ikke hadde vært her.

Det skjedde i midten av april, etter rekordkastet i Albufeira og to uker før sesongens første Diamond League-stevne her i Doha.

– Det er et merke som ikke blir borte med det første, sier han og vender leggen mot VGs fotograf.

På spørsmål om hvorfor han - ikledd kortbukse - ville sette seg på en 450 kubikk crossykkel, svarer han «fart og spenning».

VIKTIG LEGG: Ola Stunes Isene ble skadet i et motorsykkeluhell i midten av april. er viser han den frem foran VM-åpningen i Doha. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg har bodd på gård, og alle slags kjøretøyer der blir prøvd. Jeg er ikke uerfaren, men klar over at jeg ikke skal sette meg på den motorsykkelen med shorts, sier han - før han understreker at han brukte hjelm.

Det kunne gått helt fint, hvis det ikke var for at han «har en liten fetter på fem år».

– Han er også glad i motorsykkel, sier Ola Stunes Isene.

For å unngå å krasje i sin vesle fetter, ble det en bråstopp - som han uttrykker det.

les også Derfor er Norges største VM-gullhåp aldri skadet

– Du ofret deg?

– Ja, men det gjorde jeg med glede, svarer Ola Stunes Isene.

Han påpeker at det bare ble en overflateskade, men også at det er en veldig god lærepenge. Han har ikke sittet på en motorsykkel siden,og det kommer 24-åringen altså heller ikke til å gjøre før diskosen er lagt på hylla.

– Selvfølgelig angrer jeg. Det ødela for stevnet i Doha, sier han.

En uke etter uhellet fikk han invitasjon til å konkurrere i Diamond League-stevnet 3. mai. I samråd med treneren Lars Ola Sundt bestemte han seg for å dra. Han kastet 62 meter. Ikke så verst, tross alt. Persen hans i fjor var 63 meter.

les også Jakob om dopingjakten: Nå blir de beste tatt

– Nå er du tilbake i Doha, og du er ikke skadet. Hvilke forventninger har du?

– Tre år på rad har jeg kastet lengst i sesongens første stevne i Albufeira. Det ville være fint å få gjort noe med det. Jeg har høye forventninger, men får ta en ting av gangen. Først kvalifiseringen, svarer han.

Han har kastet over 63,5 til 64 meter i 15 konkurranser i år. Ett slik kast i kvalifiseringen vil etter alt å dømme innebære finaleplass.

