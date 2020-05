Team Ingebrigtsen møter Kenya: – Den som vinner, er best i verden

BISLETT (VG) Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen skal møte verdensener Timothy Cheruiyot og hans kenyanske lagkamerater til en virtuell superduell på friidrettsbanen.

– Det er veldig spesielt. Man kan vel si at den som vinner denne konkurransen, er best i verden – uten å kalle det for et verdensmesterskap, sier Jakob Ingebrigtsen om duellen som skal utspille seg på Bislett 11. juni.

«Team Ingebrigtsen» blir utvidet med to personer inn mot landskampen mot Kenya og «Team Cheruiyot» på 2000 meter på Bislett.

De tre brødrene fra Sandnes får selskap av Per Svela og Narve Gilje Nordås slik at de utgjør et norsk femmannslag mot fem kenyanere med Timothy Cheruiyot i spissen.

Virtuelt løp med «hemmelig» tid

Formatet for landskampen er også spesielt: Lagene skal løpe 2000 meter. Gjennomsnittstiden til de tre første på laget som kommer i mål avgjør hvem som vinner.

Men lagene skal ikke løpe direkte mot hverandre. Det kenyanske laget skal gjennomføre distansen noen dager i forkant av «Impossible Games». Tiden til kenyanerne vil ikke være kjent for noen andre enn selskapet Omega i Sveits.

– Vi har klart å få til verdens første virtuelle løp på dette nivået, sier Bislett-sjef Steinar Hoen under en pressekonferansen.

Deretter vil kenyanernes løp sendes på en «split-screen» på TV samtidig som Team Ingebrigtsen gjennomfører sitt løp på Bislett.

– Vi skal gjøre det beste vi kan og vi vet at vi har gjort en god jobb inn mot det løpet, sier Jakob.

Filip med rekordforsøk

Det blir en tøff kveld for Filip Ingebrigtsen. Før duellen mot Kenya, skal 27-åringen gjør et forsøk på å ta Vebjørn Rodals rekord på 1000 meter.

– Det blir jo å fokusere på ett løp om gangen. Først 1000 meter, så se hvordan jeg får til 2000 etterpå, sier Filip.

Rodals rekord er på 2.16,78.

– Det er ikke bare å stille opp og ta den. Har løpt 1000m en gang ordentlig og da var jeg noen tideler bak. Da var jeg ganske sliten etterpå, sier Filip om forsøket og tilføyer at han satser på at han er bedre trent foran dette løpet.

I rekordforsøket skal 27-åringen få litt ekstra hjelp ved å ha med seg to harer: Én som løper en meter bak og én som løper en meter foran.

– Jeg har prøvd det i praksis og testet litt formasjon. Det blir et slags vakuum å ligge i midten. Den bakerste tar dragsuget mens den i midten blir liggende i et vakuum. Det blir som å springe i et felt, men at du mister konkurrenter dine, sier han.

Etter 1000-meteren skal Filip rett videre for å bidra på 2000 meter-duellen – enten som hare eller i et forsøk på å være én av de tre beste som får sin tid gjeldende i landskampen.

