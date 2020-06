DØD: Tidligere president i Norges friidrettsforbund, Svein Arne Hansen, døde lørdag. Han ble 74 år gammel. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Svein Arne Hansen er død

Svein Arne Hansen er død. Den tidligere presidenten i Norges friidrettsforbund ble 74 år gammel.

For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter familien overfor VG lørdag.

Svein Arne Hansen var president for Norges friidrettsforbund i en årrekke. Han var spesielt kjent som stevnegeneral og stjernefikser for Bislett Games. Den rollen hadde han i 24 år, før tidligere europamester i høyde, Steinar Hoen, overtok.

For fem år siden ble Svein Arne Hansen valgt til president for Det europeiske friidrettsforbundet. I kraft av det vervet var han medlem av styret i Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF, som nylig skiftet navn til World Athletics.

les også Svein Arne Hansen innlagt på sykehus etter slag

forrige











fullskjerm neste

Han pleide et nært samarbeid og vennskap med presidenten i World Athletics, Sebastian Coe. Briten var som aktiv en av Svein Arne Hansens største attraksjoner under det årlige internasjonale friidrettsstevnet på Bislett stadion.

I fjor ble Svein Arne Hansen gjenvalgt for en ny fire års periode som president for Det europeiske friidrettsforbundet.

Han hadde som målsetting å besøke alle medlemsnasjonene, hvilket medførte mange reisedager og høyt aktivitetsnivå.

To dager etter at han kom hjem fra en reise i midten av mars, ga Svein Arne Hansen uttrykk for at han ble slapp i venstre side av kroppen og fikk problemer med å artikulere seg.

les også Svein Arne Hansens sønn: – Det er håp

Svein Arne Hansen reagerte raskt selv og ble fraktet til sykehus med en gang. Der ble det konstatert at han hadde fått hjerneslag. Senere pådro han seg ytterligere komplikasjoner.

Svein Arne Hansen døde lørdag formiddag.

Publisert: 20.06.20 kl. 17:39

Fra andre aviser