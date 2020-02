I FORM: Filip Ingebrigtsen, her fra Doha-VM, har levert to gode løp på få dager. Foto: SRDJAN SUKI / EPA

Filip Ingebrigtsen med norsk rekord

Filip Ingebrigtsen ble nummer syv på den engelske milen innendørs i New York, men tiden 3.56,99 holder til ny norsk rekord på distansen.

Filip Ingebrigtsen gjennomførte sent lørdag kveld norsk tid sitt andre av tre løp på åtte dager. I Millrose Games-stevnet til New York Road Racers måtte han se seg slått av seks andre da det skulle avgjøres.

Nordmannen klokken inn på tiden 3.56,99, men kan likevel juble for rekord.

Ifølge Norges Friidrettsforbund (NFIF) er det godt nok til å ta den norske rekorden på innendørs-mila.

Ifølge bloggen friidrett1, som styres av NFIF-tilknyttede Anders Huun Monsen, løp Ingebrigtsen nesten fem sekunder raskere enn den gamle norgesrekorden.

– Det er en grei tid, men det kommer jo en haug med luringer forbi på slutten. Det var jo ikke det han hadde sett for seg. Men sånn er det. Når man reiser opp og møter opp, så skal man være konkurranseklar. Dette er på en måte ikke representativt, men han har ingenting å skjemme seg over, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

Den engelske milen ble vunnet av Chris O'Hare, som var i mål på tiden 3.55,61, nesten sekundet foran australske Olli Hoare. Det er også årsbeste i verden. Amerikanske Rob Napolitano kom på 3. plass.

Neste konkurranse for Filip Ingebrigtsen, som snart skal bli far, er allerede om tre dager for Filip Ingebrigtsen. I Stockholm skal han løpe 800 meter tirsdag.

PS! På den engelske mila utendørs har Filip Ingebrigtsen personlig bestetid med tiden 3.49,60. Det er også norgesrekord.

