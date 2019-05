Warholm flekset muskler etter seier i Stockholm: – Mitt beste løp

STOCKHOLM/OSLO (VG) Karsten Warholm (23) var overlegen i sesongåpningen på 400 meter hekk. Han mener løpet var bedre enn gulløpene i VM 2017 og EM 2018.

Warholm kom i mål på 47,85.

– Det er deilig med en Diamond League-seier igjen. Det henger veldig høyt. Jeg vet at det kommer tøffere løp i år. Gitt forholdene her og den tiden jeg får nå, så tror jeg dette var mitt beste løp noensinne, sier Warholm til VG.

– Ditt beste løp, det er sterke ord?

– Jeg prøver å være litt forsiktig og ydmyk. Men det er litt vanskelig i en sånn setting, sier han og smiler bredt.

Tiden var meget sterk i kaldt vær og sur vind i den svenske hovedstaden - stedet han tok sin forrige Diamond League-seier for to år siden.

– Jeg trenger dette, for dette blir et konkurranseutsatt år. Folk er i bra slag, og VM går sent. Det er en jokersesong, så det er fint å få en god start.

– Hvordan skal du toppe formen til VM når du er så god så tidlig?

– Jeg håper at dette bare er starten, men det vet man jo aldri. So far so god. Vi har planer om å legge inn god trening i juli, og jeg liker å tenke kortsiktig også: Se på neste konkurranse, som er Oslo, ta steg for steg og gjøre de justeringene som skal til underveis.

I målområdet flekset Warholm muskler og jublet av glede i «baris». Ulsteinvik-ekspressen, som både har vunnet EM- og VM-gull, har kun løpt fortere fire ganger tidligere.

Det kokte også litt for Gjert Ingebrigtsen i Stockholm:

Karsten Warholm tok seg også tid til å hylle treneren Leif Olav Alnes.

– Det var helt sykt. Jeg vet at veldig mange slet med været, men Leif Olav er en smart gammel mann. Vi gjorde oppvarminga i parkeringshuset på hotellet. Vi holdt varmen og gjorde alt rett. All ære til den mannen, jeg hadde ikke kommet på det selv, sa Warholm til NRK.

– Det er sånn vi må jobbe hvis vi skal få resultater, legger han til overfor VG.

Nærmeste mann var Tj Holmes på tiden 49,25, etterfulgt av tredjemann Thomas Barr på 50,28.

expand-left arrow-right STERK: Karsten Warholm viste godt resultat i Stockholm.

Den store rivalen Abderrahman Samba deltok ikke i Sverige. Nordmannen har tatt sjanser for å nærme seg fjorårets beste 400 meter hekk-løper.

– Vi har trent veldig tøft, men jeg har tålt det og det er veldig bra, sier Warholm.

Feltet manglet også Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyene. Warholm var den eneste av de seks beste på verdensrankingen som stilte til start.

PS! Ola Isene Stunes ble nummer fire i diskoskonkurransen med et kast på 66,65 meter. Daniel Ståhl vant på hjemmebane med 69,75.

