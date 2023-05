STJERNE: Usain Bolt ønsker seg en stilling i Det internasjonale friidrettsforbundet.

Bolt vil inn i friidrettsforbundet og skape nye stjerner: − Kan hjelpe sporten

Friidretten mangler superstjerner og har truffet et tomrom, mener Usain Bolt. Nå ønsker han seg en rolle i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA).

Den tidligere sprinteren ønsker å bruke sin status som en av historiens største utøvere for å få innflytelse i WA. I et intervju med Reuters sier han at han gjerne vil bidra til at sporten ikke mister status og popularitet, men i stedet blir enda mer utbredt og fostrer nye store personligheter.

– Jeg bruker tiden min på mye familieting, for jeg er ikke så engasjert i friidrett som jeg skulle ønske å være, sa Bolt og fortsatte:

– Jeg venter fortsatt på å bli ansatt i en stilling i WA. Jeg har tatt kontakt med dem og sagt at jeg gjerne vil gjøre mitt for sporten, så lenge de vil at jeg skal gjøre det. Jeg har vært i dialog med forbundet, og vi får se hva som skjer.

Tomrommet i idretten har oppstått etter blant annet den populære jamaicaneren selv la opp i 2017. 36-åringen uttrykker imidlertid optimisme for fremtiden til friidrett. Han mener flere potensielle superstjerner står klare i bakgrunnen, som blant annet sprinteren Noah Lyles, som er verdensmester på 200 meter.

– Jeg kan forhåpentligvis hjelpe sporten med å vokse, sa Bolt.

Bolt tok 11 VM-gull og åtte OL-gull i løpet av karrieren. Jamaicaneren har verdensrekorden på 100 meter og 200 meter. Rekordene står på henholdsvis 9,58 sekunder og 19,19 sekunder.

