Narve Gilje Nordås klarte VM-kravet på 5000 meter

Narve Gilje Nordås klarte lørdag VM-kravet på 5000 meter.

Sandnes-løperen Narve Gilje Nordås forbedret sin personlige rekord på 5000 meter med over ti sekunder i Belgia lørdag og kom dermed under VM-kravet

Det melder Sandnesposten.

Gilje Nordås klokken inn på 13.05,38 under et stevne i Belgia lørdag. Det er drøyt halvannet sekund under VM-kravet på distansen.

Tiden er den nest beste av en nordmann gjennom tidende. Jakob Ingebrigtsen har den europeiske rekorden på 12.48,45.

VM i friidrett går i Budapest i august.