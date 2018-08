PAKKET OG KLAR: Amalie Iuel (24) hentet EM-klærne i friidrettsforbundets lokaler på Ullevaal stadion etter at hun tirsdag ble tatt ut til mesterskapet i Berlin 6. til 12. august. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Amalie Iuel lader opp til EM med yoga

Publisert: 01.08.18 14:30 Oppdatert: 01.08.18 15:32

FRIIDRETT 2018-08-01T12:30:41Z

ULLEVAAL STADION (VG) Norges langhekk-håp Amalie Iuel (24) ligger lavt foran EM, men satser på at Tom Cruise og mammas yogapusteøvelser skal gi henne rett tenning foran mesterskapet i Berlin.

– Jeg er nummer syv på Europa-statistikken (sesongbeste) og vil være godt fornøyd med finaleplass. Jeg vil ikke legge for mye press på meg selv. Det har jeg gjort før, og da gikk det ikke så bra, sier Amalie Iuel til VG rett etter at friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom tirsdag offentliggjorde Norges tropp til EM 6. til 12. august.

Friidretts-VM 2015 var hennes første seniormesterskap etter at hun fikk lov til å konkurrere for Norge (konkurrerte tidligere for Danmark). På OL-stadion i Beijing løp hun, på grunn av for høyt spenningsnivå, rett inn i første «hindring» på 400 meter hekk. Året etter ble hun nummer seks i EM-finalen på Olympiastadion i Amsterdam.

Siden har hun imidlertid flyttet hjem til Norge fra studieoppholdet i USA og blitt en del av utøvergruppen til trener Leif Olav Alnes (61), med Elisabeth Slettum (31) og verdensmester og EM-gullfavoritt Karsten Warholm (22).

– Det er mye tull og tøys. Ikke blodseriøst hele tiden. Det er om å gjøre å kunne kose seg. Ikke bli utbrent før start, sier hun om «filosofien» som preger Alnes’ langhekk og EM-lag.

På spørsmål om hva som får henne til å slappe av, foruten tull og tøys, svarer Amalie Iuel «krig og actionfilmer». Leif Olav Alnes har med et utvalg i denne sjangeren i EM-bagasjen - på DVD - fra sitt private bibliotek, og så setter de seg ned «på rommet» for å se, ja hva er favoritten?

– «Jack Reacher». Den får meg til å tenke på noe helt annet.

– Du slapper av med Tom Cruise?

– Ja, svarer Amalie Iuel kontant på VGs spørsmål - der vi står mellom en haug pappesker fylt med EM-klær til Norges tropp bestående av 12 kvinner og 21 menn.

Hun røper også at hun har «prøvd litt» på mammas pusteteknikker. Moren er yogainstruktør med utdanning fra Nepal, forteller Amalie Iuel. Teknikken er ganske enkel. Hun trekker pusten inn gjennom nesen, og lar den gå ut gjennom munnen: «Dobbelt så langt ut som inn.»

Samme år som Amalie Iuel ble født, i 1994, tok Norge seks medaljer i friidretts-EM i Helsinki. Trine Hattestad (spyd), Geir Moen (200 m) og Steinar Hoen (høyde) vant gull. Moen vant sølv på 100 meter, Vebjørn Rodal sølv på 800 meter og Mette Bergmann bronse i diskos.

Det er rekord.

– Seks medaljer er veldig mange. Det vil bli vanskelig å slå det. Men vi har et veldig sterkt lag og det er flere som kan ta medaljer. Jeg vil ikke legge press på noen, men Karsten (Warholm) er ganske klart en av favorittene, sier Amalie Iuel.

Med tanke på egne muligheter, argumenterer hun som om hun skulle være være et ekko av trener Leif Olav Alnes. Det er ikke sikkert dette mesterskapet er det optimale. Det er ikke å forvente at hennes utvikling skal være den samme som for Warholm, selv om hun «har sett mye fremgang på fart».

– Jeg vil prøve å kjøpe meg litt tid; å være litt tålmodig, sier hun til VG - nesten to måneder etter at hun satte norsk rekord med 55,26 sekunder på Bislett 7. juni.