FORSKJELLER: Mens EM ble en lek for Henrik og Jakob Ingebrigtsen ble Filip skadet og spolerte sine medaljesjanser. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gjert Ingebrigtsen om nedturen til sønnen Filip: - Det er tøft å håndtere

FRIIDRETT 2018-08-23T05:56:07Z

BYRKJELO (VG) Mens Jakob (17) og Henrik Ingebrigtsen (27) hadde braksuksess under EM, ble Filip (25) satt ut av skade.

– Det er tøft for Filip. Fordi det er han som er den sprekeste. Det har vært vanskelig for han å akseptere for seg selv at han havner i den situasjonen, men sånn er det. Det er tøft å håndtere, forteller Gjert Ingebrigtsen til VG etter at Filip løp inn til sølv på 800 meter i NM.

Under EM bristet han ribbeinet under semifinalen på 1500 meter. På finaledagen var han sjanseløs og havnet nest sist med smerter.

Siden måtte han melde forfall på 5000 meter.

– Verre om det ikke var brødrene

På motsatt ende av lykkeskalaen var samtidig Jakob, med to gull, og Henrik , med sølv og fjerdeplass.

– Det hadde vært verre om det ikke var brødrene. Filip skulle gjerne ønske det var han som sto på topp. Han vet gjennom kvaliteten i det vi gjør at om han hadde vært på start i normal form, ville han også tatt medalje. Både av den ene og andre varianten. Det er det viktigste at han suger på den, sier Gjert.

– Det er klart at det er vanskelig med en sånn nedtur, men det er ekstra gøy å se Jakob og Henrik få det til da jeg var uheldig, sier Filip Ingebrigtsen og fortsetter:

– Jeg er fornøyd med at jeg kom dit i god form og som en av favorittene. Det som skjedde er synd, men jeg føler jeg ikke kunne gjort så mye annerledes.

Ingen sjalusi

Selv om de er brødre er det stor konkurranse blant Ingebrigtsen-brødrene. Men ingen form for sjalusi eller bitterhet, sier både Gjert og Filip.

– Helt klart er det konkurranse, men jeg merket det da jeg var i finalen og ikke var på topp. Da tenkte jeg på hva jeg kunne gjøre for å bedre Henrik og Jakobs sjanser. Det hadde jeg ikke trodd på forhånd, men det viser at vi er lagspillere også. Det var en rar følelse, sier Filip.

Han er på bedringens vei og vil ikke dvele for mye ved nedturen.

– Jeg satte meg i en posisjon hvor jeg kunne kjempe om medaljer for tredje år på rad. Det er bra, men så er det ikke alltid det går.

Nærmer seg bryllup

Nå venter Diamonds League-finale 31. august i Zürich. Videre skal han gifte seg med Astrid Mangen Cederkvist i september.

Foreløpig tror Ingebrigtsen at han ligger brukbart an med bryllupsplanene.

– Det blir litt skippertak. Det er alltid ting man føler man skulle ha gjort, men jeg tror vi har kontroll.

Filip Ingebrigtsen skal også flytte fra Sandnes til Oslo fordi Cederkvist skal jobbe som lærer der. Han tror ikke det betyr noe for satsingen å flytte fra treningskameratene.

– Vi er mye ute og reiser, så jeg tror ikke det blir noen stor overgang. Jeg tror det blir en fin omvending og fint med noe nytt, men litt annerledes blir det, sier 25-åringen.