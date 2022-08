1 / 2 forrige neste fullskjerm

Sølvhelten Mezngi: − For første gang i livet mitt, gråt jeg i dag

MÜNCHEN/OSLO (VG) Norsk-eritreiske Zerei Kbrom Mezngi (36) ble ifølge seg selv rørt til tårer for aller første gang – og takker vertsfamilien Kåre, Vigdis og Arild.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– De betyr veldig mye for meg. Jeg har ingen ord som kan forklare det, de er ikke bare mine foreldre, de er som mine venner, bror, mor og far. Som en stor familie, sier sølvhelten til VG etter medaljeseremonien i München, der han fikk det synlige beviset på sin medaljebragd foran et enormt folkehav.

Tiden 27.46,94 holdt til et sensasjonelt EM-sølv, Norges sjette medalje i et minneverdig mesterskap.

– Jeg var ekstremt glad. Jeg begynte å gråte litt da jeg ble nummer to, folk så det ikke på meg, men jeg gråt. For første gang i livet mitt, gråt jeg i dag. Det kom med en gang.

– Du har aldri grått før?

– Jeg har vunnet NM og kjente ingenting, men da jeg klarte å hente en medalje til Norge, gråt jeg, sier 36-åringen – og bekrefter at han ble overrasket da tårene strømmet på.

1 / 6 EM-SENSASJON: Zerei Kbrom Mezngi sprengte feltet og det holdt nesten til gull. forrige neste fullskjerm

I fjor fortalte TV 2 at 36-åringen vurderte å legge opp friidrettskarrieren og i stedet jobbe som drosjesjåfør. Han fikk andre tanker, dro i stedet til NM i Kristiansand og tok gull – siden har det kun gått én vei.

– I fjor sommer var han lei seg og nedfor, han fikk det ikke til og alt var svart. Han kom opp til oss en lørdagskveld, gråt og ville slutte å springe. Vi skulle til NM i Kristiansand to uker senere, og så fikk vi backet ham opp. Etter han traff Asle (Tjalve, trener i fjor) har det løsnet skikkelig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. At hjertet holdt! Sølv er gull for oss, Zerei og alle. Det var så kjekt å se ham med det norske flagget, forklarer vertsmoren Helga Vigdis Jåsund til VG.

Aril Hegerland, Jåsunds sønn og omtalt som Mezngis «bror», forklarer at 36-åringen dukket opp på døren en dag for fem år siden, på familiens bolig i Tanagen på Sola i Rogaland.

Han hadde lest en boligannonse og ville gjerne flytte inn, etter å ha kommet fra Vadsø – dit han ifølge familien kom som flyktning. Slik ble det spesielle forholdet skapt.

Ti år er gått siden Mezngi kom til Norge fra Eritrea, der han løp «siden han kunne gå» og var flere år i militæret.

Kåre Jåsund forklarer at de hjelper ham med praktiske ting, som skole, skjemaer og lignende, men har ingen for forklaring på hvordan utleieforholdet ble til et familieforhold.

– Det har bare blitt sånn. Jeg har ikke noe godt svar til deg. Han er en kjempesnill kar, sier Kåre Jåsund.

VG prater med familien etter premieutdelingen i München. De var til stede på tribunen da han løp inn til sølv på 10 000 meter.

– De motiverer meg hver eneste konkurranse. Når jeg blir stresset, kommer de og prater meg og gir meg energi. Jeg klarer ikke forklare hvor mye de betyr.