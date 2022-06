FAN-FAVORITT: Jakob Ingebrigtsen stilte opp for tilskuerne etter å ha løpt den for ham uvante distansen 800 meter i Bergen onsdag.

Jakob Ingebrigtsen om VM-oppkjøringen uten Gjert: − Ingen forskjell

FANA (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) hevder hardnakket at hans lange oppkjøring til VM i midten av juli ikke vil bli forskjellig fra de foregående – selv om far og trener Gjert Ingebrigtsen nå ikke vil lede den.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Nei, det vil jeg ikke si, svarer han på spørsmål om det er en ny situasjon for ham.

– Minus Gjert. Det er vel en ny situasjon, eller ikke?

– Nei, det er ingen forskjell, svarer Jakob Ingebrigtsen på VGs spørsmål mens han tålmodig skriver autografer og stiller seg opp for selfies sammen med unge fans på Fana stadion i Bergen etter sitt 800-meterløp onsdag kveld.

Det var hans nest siste konkurranseløp før friidretts-VM i Eugene i USA fra 15. til 24. juli. Det siste er på Bislett neste torsdag, der han skal løpe den såkalte «Drømmemila» – en engelsk mile (1609 meter).

Deretter drar han sammen med storebrødrene brødrene Filip (29) og Henrik (31) - som begge skal løpe 5000 meter under Diamond League-stevnet i Oslo – til et tre uker langt høydeopphold i Flagstaff (2000 meter over havet) i Arizona.

– Det et er et godt team, med mye erfaring. Det er jo oss tre, påpeker yngstemann.

Men det blir uten Gjert Ingebrigtsen som trener og organisator. Den rollen trådte han som kjent ut av i vinter, et halvt år etter at han ikke klarte å holde tårene tilbake da han som trener så Jakob Ingebrigtsen vinne OL-gull på 1500 meter i Tokyo.

Hvis han er på plass under VM, er det i tilfelle som trener for Narve Gilje Nordås – som med Gjert Ingebrigtsen til stede vant 3000-meteren under Trond Mohn Games onsdag. Narve Gilje Nordås kan kvalifisere som for 5000 meter i VM på Bislett 16. juni.

Jakob Ingebrigtsen forteller at Henrik Ingebrigtsen vil være sammen med han og VM-kvalifiserte Filip under VM-oppkjøringen i USA «så lenge det er forsvarlig for ham». Eldstemann har EM i München i midten av august som hovedmål og er ikke kvalifisert for VM.

OL-mesteren gir uttrykk for at Henrik besitter kunnskap og erfaring han drar nytte av.

– Jeg skal prøve å trene så mye som mulig, og løpe så fort som mulig - uten at det går på bekostning av mesterskapet. Det er vel det som har vært oppskriften vår på suksess, svarer Jakob Ingebrigtsen på spørsmål om han kan røpe detaljer om Flagstaff-oppholdets innhold.

Den siste uken før VM vil han og Filip etter planen slutte seg til Norges friidrettsforbunds såkalte precamp i Berkeley (50 meter over havet) i California. Jakob Ingebrigtsens samboer og forlovede Elisabeth Asserson vil i motsetning til hva hun var i Bergen onsdag, ikke være en del av hans støtteapparat i forbindelse med VM.

Men hun vil være på plass på tribunen når han etter alt å dømme løper for VM-gull på både 1500 og 5000 meter.

Jakob Ingebrigtsen var nær suveren da han slo blant andre Timothy Cheruiyot – OL-sølvvinneren fra Tokyo og hans tidligere nemesis – i Eugenes mileløp for halvannen uke siden.

– Jeg var ikke overrasket. Ikke nødvendigvis. Du ser en dupp etter OL, sier han med tanke på rivalene.

– Men ikke for deg?

– Nei, men noen er mer seriøse enn andre, svarer han - spøkefullt - med tanke på seg selv.

Han vil imidlertid ikke ha løpt noen 1500-metere utendørs etter OL-triumfen for 10 måneder siden når han starter VM med den distansen. Han svarer klart og tydelig «nei» på om det, for hans del, kan påføre ham usikkerhet når han skal løpe flere løp på to distanser i Eugene i midten av juli.

– Jeg er vant til å løpe flere løp. Når man blir litt eldre og det koster mer, så er det klart at kroppen tåler litt mindre belastning over kortere tid enn jeg gjorde før, da jeg var åtte, ni og 10 år gammel. Men jeg trives godt med å løpe mange løp, sier han.

Han er ikke helt sikker på at han kommer til å ta fatt på den lengste distansen etter favorittdistansen 1500 meter i VM. Han «kan vurdere det til siste slutt», fordi mye kan skje med «småvondter og skader» – og alt kan skje i feltet i innledende heat.

Konfrontert med Karsten Warholms skade, som setter hans VM-deltagelse i fare, og i hvilken grad han selv vil tenke på skaderisiko i forberedelsene til mesterskapet, svarer han at det alltid følger risiko «med å bevege seg».

– Men jeg driver ikke med voldsomt risikofylt trening, understreker han.