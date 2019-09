MOR OG SØNN: Fraser-Pryce feiret med sønnen Zyon (2) etter gullet på 100-meteren. Foto: ROBERT GHEMENT / EPA

Fraser-Pryce stormet inn til VM-gull nummer fire på 100 meter

Forhåndsfavoritten Shelly-Ann Fraser-Pryce (32) var lynrask ut fra stratblokkene og stakk av med VM-gullet på årsbeste i verden – 10,71 sekunder. Gullet feiret hun med sønnen.

Jamaicaneren med den fagre hodepryden leverte varene i finalen – og løp inn til gull med klar margin foran britiske Dina Asher-Smith (10,83) og ivorianske Marie-Josée Ta Lou (10,90). Dermed la hun enda et gull til medaljesamlingen som nå teller åtte VM-gull og to OL-gull – seks av dem på 100 meter.

Hun var sterkest fra start til mål og ingen av de andre klarte å nærme seg henne i innspurten, der pallplassene ble delt ut til de tre med de sterkeste tidene fra semifinalene. Elaine Thompson måtte ta til takke med den «sure» fjerdeplassen, 3/100 bak Ta Lou. De fire var de eneste som kom seg under 11 sekunder.

Resultatliste 100 meter:

Gull: Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) – 10,71 sek.

Sølv: Dina Asher-Smith (Storbritannia) – 10,83

Bronse: Marie-Josée Ta Lou (Elfenbenskysten) – 10,90

4. Elaine Thompson (Jamaica) – 10,93

5. Murielle Ahouré (Elfenbenskysten) – 11,02

6. Jonielle Smith (Jamaica) – 11,06

7. Teahna Daniels (USA) – 11,19

SUVEREN: Shelly-Ann Fraser-Pryce foran Elaine Thompson (nummer fire) på kvinnenes 100 meter. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Utfordrere

Sølvvinner Asher-Smith seilte på forhånd opp som en av de heteste kandidatene til å stikke av med gullet, etter at hun vant det avsluttende Diamond League-stevnet og leverte sterkt i de innledende heatene og semifinalen tidligere søndag. Men hun klarte ikke å bryte den 18 år gamle «forbannelsen» og bli første europeiske 100 meter-vinner siden ukraineren Zjanna Pintosevitsj-Block i 2001.

– Jeg har jobbet så hardt for det og forhåpentligvis kan jeg utrette større ting. Jeg tenkte «dette er din mulighet» og det ble til en ny pers og nasjonal rekord. Jeg hadde elsket å vinne i dag, men Shelly-Ann er en legende og jeg er fornøyd, sa Asher-Smith etter løpet ifølge The Guardian.

Søndagens gullvinner har i likhet med herrenes vinner, Christian Coleman, et dopingspøkelse hengende over seg. Hun mottok en seks måneders suspensjon i 2010, etter at det smertestillende middelet Oxycodone ble funnet i urinen hennes.

