MANGE OL: Kong Harald har deltatt i tre OL og besøkt mange flere. Her sammen med Dronning Sonja og daværende IOC-medlem Gerhard Heiberg under lekene i Beijing i 2008. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kongen til Warholm: Tror ikke det blir Tokyo-OL

Kong Harald har ikke tro på at det blir OL i Tokyo neste sommer. Det kommer frem i et møte med hekkeløperfantomet, Karsten Warholm.

Nå nettopp

Det er Karsten Warholm som stiller kongen OL-spørsmålet direkte i den nye NRK-serien «Karsten & Leif» som har premiere søndag.

– Vil du samle 70.000 mennesker nå? spør Kong Harald verdensmesteren på 400 meter hekk tilbake under møtet på kongsgården på Bygdøy.

Warholm-trener Leif Olav Alnes smetter inn med et forslag at OL kan kjøres uten tilskuere.

– Nei, vi kan ikke gjøre det. Hverken for deltagernes skyld eller for stemningens skyld. Det blir helt tomt, sier kongen som selv var norsk flaggbærer da OL sist ble arrangert i Tokyo i 1964. Han deltok i seiling i tre sommer-OL. Faren, kong Olav, vant OL-gull i nettopp seiling for 92 år siden

– Det som skiller OL fra andre arrangement er jo den ånden. Hvis du ikke kan samle folk og ha det fellesskapet, så forsvinner litt av det, sier Karsten Warholm.

– Det eneste stedet der alle idrettene er samlet, beskriver han.

Sommerens OL ble utsatt da coronapandemien utviklet seg raskt i mars sist vinter. Nå blir OL-åpningen planlagt til 23. juli 2021. Det kan bli tidenes første OL-arrangement uten tilskuere.

Karsten Warholm nevner i NRK-programmet at han «kynisk som idrettsutøver» kan konkurrere uansett tilskuere eller ikke.

– Du klarer deg med 400 meter bane, du, svarer kongen kjapt.

– Det er bedre å konkurrere enn ikke å konkurrere. Samtidig er det så mange hensyn som er viktigere nå. Det kjenner jeg litt på, sier Warholm.

– Det er interessant, men litt skremmende òg, svarer kongen.

Kveldens episode kan nå ses på nrk.no og vises på NRK 1 kl. 19.45 i kveld.

Karsten Warholm har brukt coronatiden godt og satte 23. august ny europarekord på 400 meter hekk i Stockholm. Tiden 46,87 er den nest beste noen gang og bare ni hundredeler bak Kevin Youngs verdensrekord fra 1992.

Det ble et humoristisk møte mellom den idrettsinteresserte kongen og en Warholm i dressjakke og korte bukser.

Kong Harald fraråder gullhåpet fra Ulsteinvik å bli norsk flaggbærer om det blir noe av OL neste sommer.

– Det er ikke lurt, sier kongen og viser til sin egen opplevelse i Japan for 56 år siden. Det ble en lang dag, kongen skulle konkurrere dagen etter og mener det smarteste hadde vært å droppe åpningsseremonien.

Publisert: 06.09.20 kl. 11:52