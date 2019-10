Gjert-show foran 1500-thrilleren: – Har aldri sett Jakob så nervøs

DOHA (VG) Optimisten Gjert Ingebrigtsen (53) tror på medalje på 1500-meteren, men mener kvalifiseringen torsdag vil gi svar på om Jakob (19) og Filip (26) vil være i stand til det.

Nå nettopp







– Det er litt sånn bingopreg over denne 1500-meter når det kommer til forsøket og semifinalen. Det er mye armer og ben, svarer Gjert Ingebrigtsen på VGs spørsmål om hvor stor risiko han tror det er for at ikke begge løper VM-finalen søndag.

– Men jeg vil si at risikoen, eller sjansen, for at begge løper er 80 til 90 prosent, tilføyer han sprudlende.

På spørsmål om hva slags resultat han vil være fornøyd med, svarer han at «nå» er det å komme til finalen. Han vil imidlertid ikke gå med på at «situasjonen» er usikker.

– Ingen har vondt noen steder, hevder han.

les også Medaljen glapp for Jakob Ingebrigtsen: – Jeg har gitt alt og gikk for gull

Han er kjent for å dempe forventningene. VG spør ham hva «optimisten» i ham tror med hensyn til utfall på «guttanes» favorittdistanse, der Kenyas Tim Cheruiyot (23) «definitivt» er soleklar favoritt.

– I mesterskap har jeg en tendens til å være mørkemann. Hvis jeg skal være optimistisk, har jeg sagt at vi skal reise hjem med medalje - og det står jeg fortsatt på, svarer han.

Gjert Ingebrigtsen inviterte til pressetreff her i Doha onsdag morgen. En halv time etter avtalt tid kom han heseblesende inn dørene på Norges utøverhotell Wyndham West Bay med «guttane» i front, angivelig forsinket fordi de i forbindelse med treningsøkten.

les også Filip Ingebrigtsen brøt 500 meter før mål: – Veldig surt

Til gjengjeld holdt Gjert Ingebrigtsen pressetreffet gående i en halv time. Om stor sett alt. Fra smellen på 5000 meter og medaljesjansene på 1500 meter, til parodien av ham som går sin seiersgang på internettet. OL neste år og Henrik Ingebrigtsens medisinske status.

Videre om VM-arrangementet, Kenya som var fraværende på 5000-meteren, vinneren Edris fra Etiopia som plutselig var tilbake på vinnersporet etter to år med sykdom og så videre.

Samt dopingskandalen knyttet til Alberto Salazar og det faktum at den kjente langdistansetreneren i likhet med Team Ingebrigtsen lenge har stått på lønningslisten til Nike. Til TV 2 sier han at han ikke tror utstyrs- og sponsorgiganten er involvert, og at han stusser over at ingen utøvere er blitt tatt - før treneren bak dem nå blir utestengt i fire år.

les også Iuel må dopingtestes før kveldens konkurranse

Han får innledningsvis spørsmål om Jakob, som tok seg helt ut og stupte over mål til 5. plass i 5000-finalen, og Filip som brøt den 550 meter før mål, fysisk er helt klare.

– Nei, det vet vi ikke før vi prøver. Det er lettere å gi et svar etter 1500-forsøket, svarer Gjert Ingebrigtsen.

Forsøket - eller kvalifiseringen inndelt i heat (6 beste direkte videre fra hvert heat) - starter klokken 21.00 norsk tid i morgen.

Gjert Ingebrigtsen sier at det er vanskelig å finne optimale fasiliteter innendørs. Det er ikke tilrådelig å trene ute i 40 graders varme. Doha har ikke haller med banedekker som «går fort nok til å kjenne på farten» som kreves på 1500 meter.

Samtidig håper ha at de slipper å gå i sprintkjelleren, som han uttrykker det. Det er mye banket muskulatur hos Jakob og Filip etter de de 5000-meterne. Han ønsker at de vil få en grei reise. Ifølge far og trener Gjert har yngstemann aldri vært så banket som nå.

– Gikk de på en mental smell også?

– Nei, overhode ikke, svarer han kontant.

les også Familiekjærligheten viktig for historisk Ingebrigtsen-suksess

Han mener Norges regjerende europamester på 1500 og 5000 meter startet spurten for gull for tidlig, i motsetning til Jakob selv. Han mener det var et perfekt løp.

– Han burde ha holdt igjen 200 meter til. Jeg er veldig uenig i at det var et perfekt løp, sier Gjert Ingebrigtsen og gliser godt.

På spørsmål fra en i horden av norsk presse om det kostet for mye, svarer han «ja, det er en risiko». Han er imidlertid påpasselig med å understreke at dette - å doble og at det vil gå utover begge øvelsene - har de gjort med vitende og vilje, før han helt mot slutten av intervjusesjonen gir uttrykk for at det ikke var hans vilje som vant gjennom.

les også Warholm nekter å ha andre trenere enn Alnes: - Hvis han slutter, slutter jeg

Han sier også at han «aldri har sett Jakob så nervøs» noen gang som før 5000-meteren. Årsaken er at han ikke har løpt distansen i konkurranse flere enn fem ganger. Han vil langt fra være like nervøs foran 1500-meteren.

– Men de må nok være litt mer på hugget i forhold til å holde seg unna potensielle risikosituasjoner. De er så gode på 1500 meter at det som gjelder kapasitet ikke skal være en utfordring. Jeg tror de slapper av litt mer med det, hevder Gjert Ingebrigtsen.

Med tanke på utfordrere svarer han at de ikke har sett på startlistene. «Vi» må slå alle likevel. Litt senere kommer han innpå at Team Ingebrigtsen kan bli for cocky, som ved å hevde - som de har gjort - at de sluttet med langrenn for at det ble for lett. Nå var det ikke slik at de doblet i VM fordi det ville bli for enkelt å ta medaljene ved «bare» å løpe 1500 meter.

– Guttene blir trigget av det. Men det var ikke mitt forslag. Må bare ha det klart. Det var ikke mitt, understreker Gjert Ingebrigtsen.

Publisert: 02.10.19 kl. 18:08







Mer om