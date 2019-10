Gjert Ingebrigtsen tror Filip kan ha reagert på isbad: – Han reagerer på veldig mye rart

DOHA/OSLO (VG) Etter et hundredelsdrama i 1500-metersemifinalen er Filip Ingebrigtsens VM over. Far og trener Gjert tror noe av grunnen kan skyldes isbadene i Doha.

– Han var relativt tidlig pakket og stiv i muskulaturen. Det kan godt være at det vi har gjort her med det isregimet, hvor de har hoppet i isbad etter løpene, har slått feil ut på Filip. Det må vi finne ut av før OL, sier Gjert Ingebrigtsen til den fremmøtte pressen etter løpet.

– Jakob har vi kjørt kjøleregime på tidligere, og det har han respondert veldig bra på. Det gjorde han første gang i NM i 2017 eller 2016. Filip har vi ikke kjørt tilsvarende på. Vi må diskutere det med det medisinske. Filip har en helt annen sensibilitet for fryktelig mye. Han reagerer på veldig mye rart, fortsetter Gjert.

– Vi så det i Berlin i fjor, han fikk antibiotika og hele kroppen slo seg vrang i fjorten dager til tre uker. Ting som er normalt for alle andre er ikke normalt for Filip, konstaterer han.



Misfornøyd

– Jeg kunne gjort veldig mye annet taktisk, men om det hadde blitt et annet utfall er vanskelig å si. Nå har jeg det dritt, det var ikke det jeg hadde drømt om, sier Filip Ingebrigtsen til VG etter løpet.

– Det er veldig skuffende ikke å komme til en finale i det hele tatt. Man må ta de mulighetene man får, og det gjør jeg ikke i dag, sier 26-åringen, som er skuffet over VM-prestasjonene sine, men ikke vil endre noe på treningsopplegget:

– Nei! Det fungerer jo.

Fem mann gikk videre på tid fra hvert heat, samt de to beste tidene sammenlagt. Filip hadde til slutt fjerde beste tid av dem som ikke gikk direkte til finalen. Jake Wightman og Matthew Centrowitz var de som tok seg videre på tid, marginale 15 og 23 hundredeler foran nordmannen.

– Når det drar seg til mot slutten har jeg ikke noe å svare med, konstaterer Filip overfor den fremmøtte pressen.

26-åringen kopierte løpsopplegget fra torsdagens forsøksheat og la seg bakerst i feltet frem til det gjensto 1000 meter. Da startet han å avansere i feltet, bestående av blant andre den kenyanske forhåndsfavoritten Timothy Cheruiyot, forsøksrivalen Tadesse Lemi og svenske Kalle Berglund.











Han lå i fin posisjon rundt siste svingen, bak Cheruiyot, men så ut til å stivne på oppløpet og ble forbiløpt av flere løpere i bane to og tre. Kenyaneren gikk direkte videre sammen med Taoufik Makhloufi, Neil Gourley, Craig Engels og Kalle Berglund – som dermed er første svenske i en mellomdistansefinale på 59 år.

– At Filip misser, er uventet. Han har vært sterk hele året. Det er utrolig tight, sier finaleklare Berglund til VG etter løpet.

Gjert overrasket

– Jeg er litt overrasket over det som skjer på slutten, men det var kanskje der 5000-meteren slo inn, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til NRK etter løpet, som i går omtalte det å løpe 5000 og 1500 meter i samme mesterskap som et «eksperiment».

– Det er klart en dobling koster, så vi får se hva Filip sier, Gjert Ingebrigtsen til den norske pressen etter løpet.

Jakob Ingebrigtsen kvalifiserte seg udramatisk til finalen etter å ha endt på en 3. plass i heat nummer to med tiden 3.36,58. Han fulgte samme løpsopplegg som Filip og viste seg først etter 600 meter, men da snek han seg frem mot fronten. Helt innerst ved listen så han ut til å ha full kontroll på finaleplassen.

PS! 1500-meterfinalen med Jakob Ingebrigtsen løpes søndag, klokken 18.40 norsk tid.

