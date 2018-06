PÅ FARTEN: Karsten Warholm (22) er klar for nye dueller mot Abderrahman Samba i Paris lørdag og Lausanne neste torsdag. Bildet er fra Stockholms Diamond League-stevne for to uker siden. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Tror på Warholm-revansj i Paris: – Sjansen er alltid der

Publisert: 29.06.18 09:52

FRIIDRETT 2018-06-29T07:52:25Z

Karsten Warholm (22) har tapt hekkduellen mot Abderrahman Samba (22) tre ganger på rad, men trener Leif Olav Alnes mener at tiden for revansj kan være inne i Paris lørdag – selv om Norges VM-gullvinner har «kjørt på» på trening.

– Alle tre gangene hittil har han ledet, og blitt tatt igjen. Det er ikke bestemt at det alltid skal være slik. Men man vet aldri. Det er om å gjøre å heve seg selv, svarer Leif Olav Alnes på spørsmål om «alle gode ting er tre, med det fjerde skal det skje».

Alnes, kåret til årets trener 2017 under Idrettsgallaen i januar, tilføyer at «de» har trent hardt og har mye trening «innabords» etter at Karsten Warholm siste gang måtte se seg distansert av Qatars komet Abderrahman Samba i oppløpet, i Stockholms Diamond League-stevne 10. juni.

Han antyder at neste start i Paris om fem dager dermed kan innebære en risiko for nedtur, men avviser samtidig et spørsmål om det er en kalkulert risiko – og at det kan gå «rett i dass».

Det er med andre ord ikke helt lett å se for seg at Karsten Warholm – nå – endelig skal «knuse» Samba.

– Sjansen til å slå Samba er alltid der, sier imidlertid Leif Olav Alnes.

Han påpeker enda en gang at Karsten Warholm har forbedret sin tid med nesten et halvt sekund siden forrige sesong. Fra 48,22 sekunder i Diamond League-finalen i Zürich etter VM-gullet i London, til 47, 81 for to uker siden.

Hvis Karsten Warholm ikke benytter sjansen i Paris, dukker det straks opp en ny. I Lausannes Diamond League-stevne neste torsdag står også 400 meter hekk på programmet. Deretter «kanskje» Londons Diamond League-stevne 21. og 22. juli, 15 dager før Norges kanskje største EM-gullhåp skal hindre Tyrkias Yasmani Copello (31) i å forsvare sitt EM-gull fra Amsterdam 2016.

Det er verdt å merke seg at Abderrahman Samba ikke er EM-aktuell. Det er heller ikke Rai Benjamin (20), som satte årsbeste i verden med 47,02 sekunder (v-rek 46,78) for drøyt to uker siden i det amerikanske universitetsmesterskapet. Han løper for Antigua og Barbuda i Karibia. Det fins en sjanse for at også Benjamin kommer til start i Paris, som har «hypet» 400 meter hekk heftig i markedsføringen av stevnet.

I Berlin-EM vil Karsten Warholm fortsatt satse på «varemerket» full fart fra start, og så får vi se hvor lenge det holder. Leif Olav Alnes forteller at de hele tiden jobber med finishen, der det er meningen at han skal holde ut lenger og lenger – over åttende, niende og tiende hekk.

Ikke nødvendigvis hver gang. Men i alle fall på sikt.

– Det er de to til tre siste hekkene som er avgjørende. Det har det vært hele veien. I Rio-OL etablerte han seg i (verdens) toppen på åtte hekker (av 10). Vi har øvd ganske mye etter Stockholm. Tanken er å være sprekest i Berlin (6. til 12. august), sier Leif Olav Alnes.