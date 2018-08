GULLKANDIDAT: Han er fortsatt tenåring, men denne uken kan Jakob Ingebrigtsen knuse alle i senior-EM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jakob (17) sammenlignes med Bolt: – Jeg har ofret alt

Publisert: 06.08.18 14:55 Oppdatert: 06.08.18 16:28

FRIIDRETT 2018-08-06T12:55:24Z

BERLIN (VG) Jakob Ingebrigtsen er bare 17 år, men denne uken kan det norske løpsfenomenet ta gull i EM. Prestasjonene hans forbløffer en hel idrettsverden.

– Det er vel ikke så langt fra sannheten å si at jeg har ofret alt. Løping har vært livet mitt siden jeg var veldig ung. Selv om jeg fortsatt er ung nå, sier det litt at jeg har holdt på med dette seriøst i over 10 år. Det er grunnen til at jeg er her nå, forteller Jakob Ingebrigtsen til VG.

Mandag ankom 17-åringen et pressetreff på det norske utøverhotellet i Berlin sammen med broren Filip (25) drøyt 10 minutter etter eldstebror Henrik (27). Da sto et titalls fotografer og ventet med kameraene sine.

– Det er jo kaos, utbrøt Jakob til Filip idet han passerte mediene.

Gullkandidat

Denne sesongen er det bare én europeer som har løpt raskere på 1500 meter enn 17-åringen fra Sandnes. Det er regjerende europamester Filip.

I Berlin blir Jakob tidenes yngste deltager på Ingebrigtsen-guttas favorittøvelse. Likevel tror flere eksperter at han allerede nå er kapabel til å ta gull, noe ingen andre har klart før ham i så ung alder.

– Det er helt surrealistisk. Han har løpt ufattelig fort. Det er vanvittig imponerende, sier Leif Olav Alnes til VG.

Sammenlignes med Bolt

Alnes er 400 meter hekk-verdensmester Karsten Warholms suksesstrener. I 1994 sto Alnes også bak Geir Moens EM-gull på 200 meter i Finland. Han har tilbrakt nær sagt hele livet sitt i friidretten. Og han kan knapt huske å ha sett noen prestere like bra som 17-åring som Jakob Ingebrigtsen.

– Nei. Det er veldig unikt. Det har vært noen, som Usain. Han løp også veldig fort som ung.

– Så du vil sammenligne ham med Usain Bolt?

– Ja. Det er ekstremt imponerende, sier Alnes.

Selv setter Jakob pris på det han anser som et kompliment. Deretter slår rogalendingen fast at ambisjonen er å bli en av de største utøverne verden har sett.

– Nå er kanskje Usain Bolt en av de beste friidrettsutøverne gjennom alle tider. Det er selvfølgelig stort at andre er villig til å gjøre en sammenligning som det. Jeg føler fortsatt at det er steg å gå for å komme helt opp dit, men det er det som er målet. Jeg hadde ikke drevet med dette hvis ikke, forteller Jakob til VG.

– Stort

I Monaco for to uker siden løp sandnesgauken inn til karrierebeste på tiden 3.31,18. Tidligere denne sesongen kom han på 2. plass i junior-VM – i konkurranse med eldre gutter.

Nå er 17-åringen klar for å entre Olympiastadion i Berlin og vise seg frem for 75 000 tilskuere på verdens mektigste friidrettsscene.

– Det er sykt å tenkte på, at jeg allerede nå skal være her og konkurrere med de beste i Europa på 1500 og 5000. Det er nesten drøyt. Jeg kjenner at jeg er veldig klar og ikke kunne vært i bedre slag enn det jeg er nå, forteller Jakob.

Får ros

«Sykt» syns også Filip og Henrik det er å tenke på at lillebroren faktisk kan slå dem i et seniormesterskap. Henrik, som har både gull, sølv og bronse på 1500 meter fra tidligere EM, hadde ikke trodd at det skulle være et mulig scenario så fort.

– Jakob har på en måte alltid vært veldig langt bak, helt til denne sesongen. Jeg og Filip pratet om det. Vi har ikke tenkt på Jakob som en konkurrent i et mesterskap, men nå er han jo mer eller mindre gullfavoritt. Det er en spesiell setting, forteller Henrik til VG og smiler, før regjerende europamester Filip roser sin 17 år gamle bror for hvor dedikert han har vært til idretten.

– Han har vært helt ekstrem. Det å gjøre bevisste valg i en så ung alder for å kunne stå her nå og være en av favorittene til å ta medalje på 1500 og 5000 ... Han har ofret alt for det. Han har fått en gyllen mulighet til å komme inn i en gruppe hvor han vet hvor nivået ligger, og han har tatt utrolig godt vare på den muligheten, sier Filip, som sammen med brødrene skal løpe både 1500 meter og 5000 meter i Berlin denne uken.

PS: Forsøksheatet på 1500 meter løpes onsdag kl. 12.05. Finalen er fredag kl. 21.50. 5000 meter-finalen er lørdag kl. 21.00.