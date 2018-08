TILBAKE I NORGE: Jakob Ingebrigtsen sammen med kjæresten Elisabeth Asserson etter å ha landet på Sola flyplass mandag ettermiddag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Dropper russetid og alkohol – Jakob skal holde beina på jorda

Publisert: 13.08.18 18:25 Oppdatert: 13.08.18 18:49

FRIIDRETT 2018-08-13T16:25:55Z

Ingen russetid, ingen alkohol, mer trening. Jakob Ingebrigtsens (17) kommende ungdomstid handler først og fremst om å holde beina på jorda – og ikke miste sulten på suksess.

Pappa og trener Gjert kommer joggende bort til VG som møter Jakob Ingebrigtsen på Sola Lufthavn.

– Det er ikke noe dybdeintervju vi skal ha her i dag altså, sier han strengt.

Den doble EM-mesteren rister på hodet.

– Nei da, det går bra, sier han og vinker pappa bort.

– Foreldre altså ...

– Han vil bare ditt beste?

– Ja, han vil vel det, ler den yngste av de tre brødrene.

Se seansen her:

Ingen alkohol og russetid

Oppmerksomheten Jakob Ingebrigtsen har fått, ikke bare i Norge, men i verdensmediene de siste dagene vil ingen ende ta.

Som 17-åring er han ikke myndig. I alderen han er fører det naturligvis med seg noen tøffe valg å ta stilling til.

– Jeg skal ikke ha noen russetid, svarer han kontant.

– Hva med sosiale aktiviteter og festing?

– Det blir nok ikke så mye av noe av det der.

Under feiringen av det andre EM-gullet skålte han med kullsyrevann – det kan det se ut til at han fortsetter med.

– Hvis man må ta stilling til alkohol, føler jeg kanskje man har tapt allerede. Nå er jeg en toppidrettsutøver 24 timer i døgnet og da handler det om å gjøre de rette tingene.

– Føler meg ikke spesiell

Til tross for både EM-gull på 1500 og 5000 meter under mesterskapet i Berlin, nekter 17-åringen for at han er den «sensasjonen» mange beskriver han som.

– Nei, på ingen måte. Folk setter seg mål, og jeg setter meg mine. Jeg jobber hardt mot mine mål, det er nok mange som gjør det.

Pappa Gjert Ingebrigtsen innrømmer at det blir tøft å jobbe videre fra suksessen sønnen har opplevd i så ung alder.

– Det blir en utfordring når man kommer såpass lett til suksess som han har gjort, sier han før han tilføyer:

– Men jeg tror det går fint, basert på personligheten hans. Han tar ikke noe for gitt.

Skal holde beina på jorda

Da flyet med Jakob og Henrik Ingebrigtsen landet på Stavanger Lufthavn Sola mandag ettermiddag, annonserte flyets kaptein hvem som var om bord. Passasjerene klappet, og flyplassens brannbiler spylte vann over flyet fra hver sin side som en hyllest.

17-åringen er ikke redd for at han aldri kommer til å leve et normalt liv igjen.

– Det er veldig mange eksempler på andre utøvere som lever helt vanlig etter de pensjonerer seg.

Storebror Henrik mener lillebror må dysse ned det hele.

– Han må bare tenke at dette er en naturlig side av det å prestere og å nå sine mål. Det er ikke noe mer stress enn det, sier han til VG.

– Du er ikke redd han skal miste fotfeste?

– Absolutt ikke.

Skal finne roen med kjæresten

Sesongen er ikke helt over for brødrene, og de skal alle tilbake i vanlig treningsrutine allerede dagen etter de landet i Norge. Men Jakob er i det minste på norsk jord, og han gleder seg til å tilbringe tid med hans nære.

– Fremover når jeg slutter med løp så blir det mer tid med kjæresten.

Men «ferien» blir ikke lang.

– Uti september en gang skal jeg ta livet skikkelig med ro før jeg begynner opp 1. oktober igjen.

Gjert mener nettopp den delen av livet som idrettsutøver er det som gjør at hans yngste sønn beholder fotfestet.

– Fellesskap, familie og omgivelser som sørger for. Jeg tror Jakob er såpass jordnær at han tar ikke helt av her, det er ikke noe problem.