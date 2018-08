FEIRET AV FANSEN: Karsten Warholm mottok gullmedaljen for seieren på 400 meter hekk i sentrum av Berlin nærmere midnatt natt til lørdag, før han ble feiret på Hotel InterContinental. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Warholm hyllet Jakob Ingebrigtsen på sin egen gullfest

Publisert: 11.08.18 02:53

FRIIDRETT 2018-08-11T00:53:22Z

BERLIN (VG) Karsten Warholm (22) hyllet Jakob Ingebrigtsen (17) og beskrev ham som «vill» da han natt til lørdag selv ble feiret på Hotel InterContinental etter å ha mottatt sin gullmedalje for seieren på 400 meter hekk.

– Han er jo ikke gammel nok til å komme inn på denne festen en gang, konstaterer Norges regjerende verdensmester og ferske europamester på langhekken og ler på karakteristisk vis da VG spør ham om Jakob Ingebrigtsens mentale styrke.

Med gullmedaljen rundt halsen og kjæresten Oda Djupvik i umiddelbar nærhet inne i festlokalet i andre etasje i Hotel InterContinental, er det liten tvil om at han er voldsomt imponert og begeistret over Norges andre gullvinner i friidretts-EM 2018.

– Jeg løp rett opp fra mixed zone (pressens intervju-sone) og så løpet ringside. Jeg sto jo og brølte. Det var helt sykt, tilføyer Karsten Warholm.

Sammen med treneren Leif Olav Alnes (61) fulgte han EM-finalen på 1500 meter fra gangen som kranser Olympiastadions løpebane. Alnes forteller at Warholm «gikk bananas» mens han som tilskuer fulgte Jakob Ingebrigtsens seiersmarsj over tre runder og tre hundre meter.

Det kommer tydelig til uttrykk på videoen som VG har fått tilgang til av Norges friidrettsforbund.

– Altså, fyren er jo helt vill. Det fins ikke ord for det han gjør. Han leverer og løper som om han har erfaringen til en voksen mann. Det var knyttet enorme forventninger til ham med tanke på alderen. Han er en idrettsutøver for de store øyeblikkene, sier Karsten Warholm om Jakob Ingebrigtsen.

Ifølge idrettspresident og tidligere sportssjef i friidrettsforbundet, Ketil Tømmernes, har det hendt en gang tidligere at en 17-åring har vunnet EM-gull i friidrett. Det skjedde i 1934, første gangen EM i friidrett ble arrangert.

– Denne 17-åringen, sammen med brødrene også, har en helt spesiell mentalitet. Uredd, modig i forhold til å kjøre på og gå i tet med litt over to runder igjen. Så holder han helt inn, og det har han ikke gjort før. Han gjør et helt nytt løp i EM-finalen. Det er spesielt, sier Ketil Tømmernes under «Warholm-festen» på Hotel InterContinental natt til søndag.

Til stede var også Andreas Thorkildsen (36), som blant annet har vunnet OL og EM-gull to ganger og VM-gull en gang - her i Berlin for ni år siden.

– Jakob, det er imponerende. Han løper sitt løp, og så virker det som om de andre er forvirret. Det er utrolig kult. Han er uredd og i front, og tar det som han vil. Det er eksepsjonelt, sier Andreas Thorkildsen til VG.

Amalie Iuel (24) var også en snartur innom festen til sin treningspartner Karsten Warholm, etter å ha sett Jakob Ingebrigtsen fra tribunen i Olympiastadion.

– Det var ekstra morsomt da det ennå ikke hadde gått opp for ham at han hadde vunnet gullet. Han gikk bare rundt, og så gikk det opp for ham. Det var et stort øyeblikk, sier Amalie Iuel.

Hun mener at det «ikke skal gå an» å være så sterk fysisk og psykisk som Jakob Ingebrigtsen «når man fortsatt er et barn som 17-åring». Hun trodde absolutt at han kunne vinne, men også at «det var åpent» for alle tre Ingebrigtsen-brødrene.

– Jeg må innrømme at jeg synes det var ekstra moro at Jakob vant. Det var gøy at minstemann tok det. Det vil ikke bli glemt med det første, sier hun.

Leif Olav Alnes påpeker at dette ikke var barneidrett, som han uttrykker det. Det var «faktisk» toppidrett på seniornivå i Europa.

På spørsmål om hvordan han ser for seg fremtiden til Jakob Ingebrigtsen, svarer den meget erfarne toppidretttreneren at han ikke liker å forskuttere.

– Det kan bli mye moro i fremtiden. Men det var ekstremt moro nå, sier Leif Olav Alnes.