1 av 6 GULL: Den yngste var den beste på 1500-meterfinalen. Jakob Ingebrigtsen er europamester, bare 17 år gammel. Henrik ble nummer fire, mens Filip endte som nummer 12. BJØRN S. DELEBEKK

10 grunner til at familien Ingebrigtsen er så unik

Publisert: 10.08.18 22:11 Oppdatert: 10.08.18 23:00

Hvordan i alle dager kan en og samme familie produsere tre europamestere på kremdistansen 1500 meter? En av de viktigste forklaringene er nok hvordan tre brødre så til de grader er brødre.

Det som akkurat har skjedd i Berlin, er simpelthen helt drøyt.

Jakob Ingebrigtsen kan ikke stemme, kjøre bil eller kjøpe øl - men han er best i Europa på 1500 meter! Og hvor uvirkelig er det ikke at både Henrik (i 2012), Filip (i 2016) og Jakob nå alle har vunnet EM-gull på 1500 meter.

Dette er jo Steve Ovett, Sebastian Coe og Steve Cram-landskap - en av de møreste indrefiletene friidretten har å by på.

Hvordan er det i det hele tatt mulig?

10 samvirkende suksessfaktorer kan trekkes frem for å forklare den nær uvirkelige gullfangsten:

1). BAUTAENE BAK BRØDRENE

Pappa Gjert og mamma Tone legger rammeverket for hele prosjektet.

«Pater familias» er den sportslige tilretteleggeren for delen av barnaflokken på syv som vil satse. Han har ikke trenerutdannelse og ingen egen aktiv utøverkarriere, men har utviklet en vinneroppskrift basert på disiplin og ekstrem systematikk. Mamma Tone er navet som får resten av familielogistikken til å gå rundt.

2). RIVALISERINGEN

Hjemme hos familien Ingebrigtsen har det handlet om konkurranse. Om temaet er hurtigspising av skolebrød eller alt som ligner sport og spill: Her er det å være best som gjelder. Slik sett har løpsbrødre som kjemper mot akkurat samme mål, en tilværelse med kroniske sammenligninger og pushing av hverandre.

3). SAMHOLDET

Symbiosen mellom individualisme og fellesskap blir ikke så mye tydeligere enn i familien Ingebrigtsen. Se bare på Henriks ansiktsuttrykk og kroppsspråk når han bivåner andre i aksjon, som Filips sensasjonelle semifinalecomeback etter fallet. De konkurrerer heftig mot hverandre, men jammen meg er det også «oss mot røkla» som gjelder.

4). VINNERSKALLENE

Kom ikke her og fortell familien at det finnes vedtatte sannheter om umuligheter. Selv om de ikke jobber spesielt med det mentale, ligger det en driv og en tro på seg selv hos disse brødrene du ikke ser særlig ofte. Kan det fikses? Klart det kan!

5). OPPOFRELSEN

Selv om familiens kostholdsvalg er mer avslappet enn hos en del andre toppidrettsutøvere, er det en livsstil å dedikere livet sitt til friidrett. Da er det pappa Gjerts plan som gjelder. Og det til tross for at det egentlig ikke er selve treningen brødrene synes er så gøy. Den er snarere sett på som en nødvendighet for å oppnå det som lokker: Å lykkes med startnummer på brystet.

6). KARTLEGGINGEN

Gjert Ingebrigtsen er ikke typen som overlater noe til tilfeldighetene. Svettedråpe for svettedråpe loggføres og kartlegges brødrenes utvikling. Slik har han utviklet et system med imponerende treffprosent for formtopping. Dessuten har Leif Inge Tjelta ved Universitetet i Stavanger drevet regelmessig testing av Jakob helt siden han var 11 år gammel.

7). TRENINGSOPPLEGGET

Selvsagt trener brødrene mye, men i antall timer er de for eksempel langt bak de fremste langrennsløperne. Gjerts metode handler om å trene riktig fremfor å trene mest mulig, og i brødrenes opplegg er spennvidden stor i typen økter.

8). LØPSTEKNIKKEN

Alle kan se hvordan Filips nærmest gaselle-lignende steg vitner om en fantastisk løpsteknikk, men også de to andre er langt fremme teknisk. Forsker Tjelta har for eksempel brukt ordene «ekstremt rasjonelt» om hvordan yngstebror flytter beina i høy hastighet.

9). STAHETEN

Team Ingebrigtsen har beholdt troen på egen vinneroppskrift og på hva som funker for denne familien, og har måttet leve med at ikke alle i nærmiljøet har vært enige i hvordan konkurranseinstinktet har fått råde så fritt.

10). GENENE

«Født sånn eller blitt sånn» er selvsagt en relevant diskusjon også i idrett, og med tre brødre i toppen er det liten tvil om at de har kommet til verden med en egnet bagasje for å flytte seg fort i halvannen kilometer.

Summen av dette gir både familien fra Sandnes og hele Norge en friidrettsfest vi bare har sett starten på.

Denne gangen ble det ikke treff for de to eldste, men det er bare å slippe jubelen løs for en helt umenneskelig 17-åring.

EM-gull i Berlin i 2018? Det kan bare lillebror, og bare, bare han!