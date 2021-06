Jakob Ingebrigtsen satte europeisk rekord: − Jeg er en av verdens beste på 5000 meter

Jakob Ingebrigtsen (20) leverte et superløp og vant i Firenze torsdag kveld. 12.48,45 er ny europeisk rekord. Men han kommer trolig ikke til å løpe 5000 meter i OL.

Av Ole Kristian Strøm

– Et fantastisk og veldisponert løp. Han gjør alt riktig, sier OL-mester Vebjørn Rodal som ekspert på NRK-sendingen.

Bror Henrik Ingebrigtsen, som selv måtte bryte, kastet seg rundt 20-åringen etter målpassering.

– Dette er helt fantastisk. Det er mye hardt arbeid som ligger bak. Det er den første 5000 meter på to år, så jeg vet ikke hvor jeg ligger an. Jeg har løpt fort på trening. Men det er annerledes å få det ut i konkurranse, sier Jakob Ingebrigtsen på NRK-sendingen.

– Jeg vet at jeg er i stand til å gjøre det, men man må ha litt flaks. Jeg visste at hvis jeg er i stand til å vinne her, så er jeg en av verdens beste på 5000 meter.

– Det er fantastiske forhold og lite vind. Dette feltet er bedre enn alle mesterskapsfinaler noen gang. Det gjør det ekstra kult å vinne.

BRØDREJUBEL: Jakob Ingebrigtsen blir gratulert av bror Henrik, som måtte bryte torsdagens 5000 meter. Foto: CIRO DE LUCA / REUTERS

Han ble spurt om det er mulig å doble - løpe både 1500 og 5000 meter i OL:

– Foreløpig dårlig tidsskjema, samtidig har jeg lyst til å gjøre det bra på 1500 meter. Det hadde vært gøy å doble, men det ser ut til å bli bare 1500 meter.

Jakob Ingebrigtsen smadret verdensrekordholder Joshua Cheptegei, som ble nummer seks. Toer ble Hagos Gebrhiwet, som var drøyt halvsekundet bak nordmannen.

Løpet i Firenze torsdag kveld var Jakob Ingebrigtsens sesongdebut på 5000 meter - og hans første løp på denne distansen siden VM høsten 2019.

Foto: CLAUDIO GIOVANNINI / ANSA

Den tidligere europarekorden tilhøre Mohamed Mourhit, satt i 2000 - på 12.49,71.

Hele åtte av konkurrentene på Stadio Luigi Ridolfi torsdag kveld hadde personlige rekorder på 12-tallet. Verdensmesteren fra 2019, Muktar Edris, viste seg endelig fram for første gang siden han tok tittelen i Doha.

Til passering 3000 meter mistet Jakob Ingebrigtsen kontakten med tetgruppen på fire løpere. Men så kom han tilbake og kom i rygg på de fire andre. Rogalendingen så svært så komfortabel ut mot 4000 meter. Ingebrigtsen angrep i siste sving og løp inn til seier.

Det er bare 11 løpere som noen gang har løpt raskere enn Jakob Ingebrigtsen. Tiden hans er den 20. beste i historien - etter som noen løpere har flere tider bedre.

Han knuste sin egen norske rekord, som var på 13.02,03 fra London i juli 2019.

Årets desidert største mål er selvsagt OL i Tokyo, men der skal Ingebrigtsen i utgangspunktet løpe 1500 meter. Tidsplanen gjør det umulig å løpe både 1500 og 5000 meter i OL.

NUMMER ÉN! Ingen europeer har løpt raskere enn det Jakob Ingebrigtsen gjorde på 5000 meter i Firenze torsdag kveld. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Henrik Ingebrigtsen slet allerede etter snaut 1000 meters løping og ble liggende alene - bak feltet. Han brøt tidlig.

Jakob Ingebrigtsen vant 1500 meter i sesongdebuten i Diamond League-stevnet i Gateshead den 23. mai. Tiden var 3.36,27 i rufsete vær i England.

Seieren var Jakob Ingebrigtsens andre i Diamond League, etter at han vant i Brussel i fjor høst.

Den norske 20-åringen har europarekorden på 1500 meter med 3.28,68, satt i Monaco i august i fjor.

Henrik Ingebrigtsen løp 5000 meter på Bislett nylig. Han vant på 13.16,80, et drøyt sekund bak persen. Det var hans nest beste tid noen sinne og vel tre sekunder bak OL-kravet. Klubbkompis Narve Gilje Nordås noterte 13.16,82.

Neste Diamond League-stevne går på Bislett stadion den 1. juli.