Fra gården til verdenseliten: − Det er mange som klør seg i hodet

BUDAPEST (VG) Narve Gilje Nordås (24) fra Voll på Jæren har sjokkert Friidretts-Norge i år. Onsdag kveld topper det seg med VM-finale for Gjert Ingebrigtsen-eleven.

Denne fremgangen kommer etter en skuffende fjorårssesong hvor han røk ut i kvalifiseringen til VM og endte på 17. plass i EM. Nordås vurderte å legge opp.

I onsdagens VM-finale regnes han som en medaljeutfordrer etter å ha kommet på 2. plass i Diamond League i London.

– Jeg er ikke overrasket. Det er mange som klør seg i hodet og ser de enorme stegene fra i fjor til i år. «Hvordan går det an?». Men jeg har sett treningsmengden Narve har lagt ned. Han er trent for å løpe under 3.30, sa treningspartner Per Svela til VG sist uke.

Det kan bli en vanvittig kveld for norsk friidrett. Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen har vært gullfavoritter hele sesongen, mens Narve Gilje Nordås har kommet mer ut av det blå.

Han har denne sesongen senket sin personlige rekord på 1500 meter fra 3.36,23 til 3.29,47 – niende beste tid i år.

Kontrasten er enorm til i fjor sommer: Etter å ha røket ut i kvalifiseringen i VM og blitt nummer 17 i EM, vurderte Nordås å legge opp.

– Det var godt jeg fortsatte. Da var jeg langt nede, det var seigt. Jeg hadde gjort alt jeg skulle i fem år, så var det hva jeg klarte å få til, sa Nordås til VG før VM.

Til onsdagens VM-finale ses han på som en medaljeutfordrer etter 2. plassen under Diamond League i London.

– Han trener mye og tar mye risiko. Klarer du ikke det, kan det gå gale veien. Men når kroppen klarer å ta til seg treningen, får du slike resultater Narve har fått. Resultatene i år er resultatet av treningen det siste året, men også de årene før det. Han har hatt enorm kontinuitet, sier Svela.

Tidligere jobbet Nordås på gården hjemme på Jæren, i tillegg til deltidsjobb på Löplabbet, ved siden av løpingen.

– Jeg var ikke villig til å si opp de to jobbene jeg hadde. Jeg jobbet den perioden som avløser på gård. Da var det opp halv syv på morgenen, tre timer i fjøset, ut på første terskeløkt i 10-tida, restituere litt, i fjøset igjen klokken fire, ut på neste terskeløkt i 19-tida. Da er det bare et tidsspørsmål før du er skadet, overtrent eller syk, har Nordås sagt til NRK.

Anders Tettli Rennemo er butikksjef på Löplabbet i Sandnes. Han hadde liten tro på at Nordås kom til å stille i en VM-finale da han sto bak disken.

– Det hadde jeg absolutt ikke trodd. Han var jo ikke i nærheten den gangen, sier Rennemo til VG.

Han merker også en stor endring på selvtilliten til 24-åringen.

– Han er jo blitt mye mer offensiv. Han var veldig hard mot seg selv den gangen. Han rakket seg selv ned.

– Hvordan da?

– Jeg følte han ikke hadde troen på seg selv, svarer butikksjefen.

Rennemo føler seg trygg på at Jakob Ingebrigtsen kommer til å ta gullet, men han har også stor tro på sin tidligere ansatt.

– Jeg synes det lukter medalje av Narve.

– Jakob er jo også lokal, hvem kommer du til å heie mest på?

– Jeg synes Jakob også er en fantastisk fin kar, men jeg må si at jeg kommer til å rope mest på Narve i kveld.

I sin bok fra 2021 «Gjerts metode», var Gjert Ingebrigtsen innom at totalen ble for stor for Nordås.

«Toppidrett er brutalt. Hvis man ikke tilrettelegger livet sitt i henhold til målene man har satt, blir totalbelastningen for stor. I første runde innså ikke Narve dette før det var for sent. Konsekvensen ble at han måtte bruke verdifull tid på å hente seg inn igjen», skrev Ingebrigtsen.

De siste årene har derimot Nordås drevet helproft.

– Hvordan har livet ditt forandret seg dette året?

– Det er klart det er mer oppmerksomhet, det er ikke alltid jeg tar telefon når journalistene ringer lengre. Ellers er det mye det samme. Du trener likt og det er fokus på det samme, men det er litt flere folk som vil ha tak i deg, svarte Nordås VG.