Warholm spratt champagnen: − Det er overveldende

BUDAPEST (VG) Karsten Warholm (27) ble møtt av kjæreste, familie og venner natten etter VM-gullet på 400 meter hekk.

– Det er veldig godt. Dette gullet vokser på meg, jeg kjenner det, sier Warholm til VG ved 1-tiden natt til torsdag.

Med tiden 46,89 løp han klokken 21.51 inn til sitt tredje VM-gull på 400 meter hekk. Det har ingen klart før ham. I tillegg har 27-åringen fra Ulsteinvik OL-gull, to EM-gull og verdensrekord på 45,94.

Sponsoren hans Puma stelte i stand gullfest sentralt i Budapest. Warholm spratt champagnen og ble hedret av kjente og kjære, samt forbundsfolk, sponsorer og supportere.

– Det var helt sykt (å komme inn på festen). Det er overveldende. Samtidig er det veldig fint. Jo flere år jeg holder på med dette her, jo viktigere for meg er det å se at det betyr noe mer for andre også, sier Warholm etter å ha gitt en lang klem til mormor Elsa Kleppe.

– Hva betyr denne støtten?

– Før gjorde jeg dette ene og alene for meg selv og Leif Olav Alnes (treneren). Det var det egoistiske liksom. Men nå føler jeg det er så viktig å dele gleden med andre, og se gleden det gir til andre også.

– Hvordan blir natten nå?

– Kjenner jeg Leif rett, tenker han på OL-finalen i Paris neste år allerede nå. Han tror nok ikke denne tiden her vil holde til gull i Paris. Han vil nok dra meg tilbake på hotellet snart.

– Men jeg håper jeg får feire litt først, for jeg har levd som en munk de siste månedene.

Info Karsten Warholm * Alder: 27 år (født 28. februar 1996 i Ulsteinvik) * Favorittøvelse: 400 meter hekk * Høyde: 1,87 m * Klubb: Dimna * Trener: Leif Olav Alnes * Meritter på 400 m hekk utendørs: * OL: Ett gull (2021) * VM: Tre gull (2017, 2019 og 2023) * EM: To gull (2018 og 2022) * Diamond League: To sammenlagttitler (2019 og 2021) * Meritter på 400 m flatt, innendørs: * EM: To gull (2019 og 2023) NTB Vis mer

– Hvordan er du på fest?

– Jeg er egentlig ganske god på fest. Jeg har levd en ganske bra ungdomstid før jeg startet å satse. Jeg var ikke en av de som ble drillet inn i det harde toppidrett-idrettslivet så tidlig, men det er altfor mange vitner her til at jeg kan dra den helt ut.

– Mange kjenner deg som en god mingler. Er det der du er best, eller på dansegulvet?

– Jeg er nok best på «small talk». Noe dansing bør jeg ikke begynne med, for det står ikke til grunn, sier Warholm og ler.

Karsten Warholm og kjæresten Oda Djupvik.

Kjæresten Oda Djupvik kaller gullkvelden «ekstremt gøy».

– Det er veldig artig at folk stiller i stand slike fester. Men det er veldig mye folk, jeg har så vidt sett ham selv. Jeg gleder meg til å få ham litt alene, sier Djupvik.

– Fortell hvordan Warholm er på fest?

– Jeg tror ikke han er den som heller mest nedpå i dag, jeg tror han går hjem ganske edru, han har jo løp om en uke (Diamond League i Zürich).