FULLSTENDIG OVERLEGEN: Jakob Ingebrigtsen klar for finale på 1500 meter. Drøye hundre meter før mål, fyrte han opp publikum.

Jakob Ingebrigtsen vinket til publikum på vei til seier

BUDAPEST/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) fortsetter jakten på gull og tok seg tid til å showe til VM-publikum. Også Gjert Ingebrigtsen-eleven Narve Gilje Nordås (24) er klar for finalen på 1500 meter.

Drøye hundre meter fra mål, begynte Ingebrigsten å fyre opp publikum på vei mot en overlegen finaleplass.

– Folk sov jo på tribunen! Det er ikke bra, sier Ingebrigtsen om situasjonen.

– Jeg tenkte at jeg måtte hjelpe publikum til å komme i gang før de ungarske utøverne kommer etterpå, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Jeg øver litt på å ligge bak og så spurte. Det svarer ganske bra. Det er gøy å gjøre litt forskjellige ting. Når du ligger bak der, så ser du mye.

– Jeg er spent på om jeg kan vinne, sier han om finalen og innrømmer at 1500 meter-finalen har vært det store målet siden sølvet i fjor.

Også Narve Gilje Nordås er klar for VM-finale.

– Det var 34 grader på dagen. Jeg liker ikke varmen. Heldigvis var det skygge her inne. Jeg hadde full kontroll og sparte krefter til onsdagens finale, sier en opprømt Nordås til NRK.

Han la seg langt bak fra start, men begynte å gli fremover i feltet da to runder gjensto. Han kom i mål som nummer fem. De seks beste går til finalen. Nederlands egen Niels Laros (18) er også finaleklar.

– Han avanserer ganske billig og er ikke innestengt ved listen, fastslår NRK-kommentator Jann Post om Nordås.

– Kjapp og elegant i steget, fortsetter hans kollega Vebjørn Rodal.

— Jeg tok ingen risiko. Jeg fikk løpe uberørt, jevnt og fint, og jeg fikk passere folk der jeg ville. Men i en finale kan jeg ikke tillate meg det om jeg vil ta medalje. sier Nordås til VG.

Nordås bor på et annet hotell enn Jakob Ingebrigtsen og resten av den norske troppen i friidretts-VM, noe han trives godt med. Hans trener Gjert Ingebrigtsen fikk ikke akkreditering til mesterskapet. Nordås har isteden fått med treningspartner Per Svela som personlig trener. 24-åringen har tatt et megasteg denne sesongen.

– Han sparer krefter i starten og bare siger fremover i feltet, fastslår Svela til NRK.

Jakob Ingebrigtsen lå seg helt bakerst i sitt heat søndag kveld. Han løp korteste vei innerst ved listen. Da to runder gjensto, lå han innestengt - men lot seg ikke stresse og kom seg til slutt ut og avanserte fram til seier.

Etterpå kom han med et stikk til NRK-kommentator Jann Post:

– Jeg syntes jeg hørte Post i bakhodet at «nå er han innestengt». Men det er ikke et problem før du er innestengt når du kommer til mål.

NRKs Ida Nysæter Rasch kunne bekrefte at det var nettopp det Post hadde sagt på direkten.

– Det er genialt løst når det går, sier kjæresten Elisabeth Asserson til NRK. Hun innrømmer at det var nervepirrende.

– Det er veldig bra, men dårlig gjort mot oss andre, smiler hun.

Jakob Ingebrigtsen vant lett sitt heat på vei til semifinalen, mens Narve Gilje Nordås holdt på å falle - men likevel kom med videre fra de innledende heatene.

Ingebrigtsen kommer til VM med OL-gull fra 2021 og VM-sølv 2022 på 1500 meter. Det sportslige spørsmålet «alle» lurer på, er hvilken taktikk Ingebrigtsen vil velge i en eventuell finale. I 2022-VM i Eugene tapte han spurten.

Både Nordås og Ingebrigtsen skal løpe 5000 meter senere i VM.

TOMMEL OPP FRA NARVE: Narve Gilje Nordås etter søndagens semifinale i 1500 meter.