Karsten Warholm før VM: − Aldri vært bedre forberedt

Onsdag drar Karsten Warholm (27) til friidretts-VM, og for første gang i karrieren er det uten Amalie Iuel (29) som reisefølge.

Hekkeløperen som allerede har både OL-, VM- og EM-gull på merittlista tar seg tid til en prat med VG en knapp uke før han setter seg på flyet til Budapest.

I Ungarns hovedstad skal han delta i karrierens fjerde verdensmesterskap og samtidig jakte sin tredje VM-gullmedalje. Warholm er offensiv:

– Jeg føler vi er bedre forberedt til et VM enn noen gang. Det er ikke til å stikke under en stol at det er gull jeg går for. Det er alltid hovedmålet. I tillegg har jeg selvsagt lyst å springe fort på en god tid.

Og fort kan han løpe.

For under en måned siden viste han knallform da han løp tiden 46,51 og satte banerekord i Monaco. Løpet var Warholms nest raskeste i karrieren, kun slått av verdensrekorden på 45,94 som han satte i Tokyo i 2021.

– Hvis man sammenligner opp mot 2021-sesongen som kulminerte med verdensrekord og OL-gull i Tokyo, så er dette første sesongen jeg har hatt hvor man har turt å tenke ned mot tider som det igjen, sier Warholm til VG.

Selv om ulsteinvikingen forsiktig titter mot et nytt fantomløp som det magiske løpet i Japans hovedstad en augustdag i 2021, så er han klokkeklar på at det likevel ikke er sikkert at gullet på 400 meter hekk i Budapest går til Ulsteinvik:

– Det er på ingen måte bare å løpe inn til gull, fordi 400 meter hekk har blitt muligens den mest kompetitive grenen av alle i friidretten. Så det gjør at et gull ikke er gitt. Tenk deg at Rai Benjamin løp på 46,17 i Tokyo og «bare» fikk sølv, mimrer Warholm.

I tankene har han sett for seg hvem som blir hans tøffeste konkurrenter. Det er Rai Benjamin som har løpt fort i år, mens Alison dos Santos (regjerende verdensmester) leverte knallsterkt i fjor. Han var uheldig da han pådro seg en skade i år.

På flyet til Budapest vil én ting være annerledes for Warholm og trener Leif Olav Alnes enn tidligere.

Treningsmakker og venninne Amalie Iuel er ikke med denne gangen, ettersom hun venter en liten gutt i september med samboer Aksel Lund Svindal.

– Amalie har vært med på alle mine internasjonale mesterskap hittil i karrieren. Første gang var vel OL i Rio 2016 da Leif også fulgte opp Amalie. Så dette blir vel første gang i OL, VM eller EM hvor det er meg og Leif på solotur. Jeg regner med Iuel kommer sterkere tilbake enten neste år eller året etter.

Warholm tror ikke mangelen av Iuel innad i teamet vil ha noen innvirkning på resultatene, men sier at hun har en innflytelse på idrettsutøveren Warholm:

– Vi har et veldig godt miljø, gjør jobben og har det kjekt i lag. Det å trene riktig er viktig, men for å holde ut med jobben i mange år må man ha et miljø man trives i for å holde ut lenge, og det synes jeg vi har.

Warholm sier han trolig kommer til å kommunisere litt med treningsmakker Iuel underveis i mesterskapet, men ikke for mye:

– Ja, litt kontakt blir det nok, men samtidig trekker jeg og Leif inn i boblen vår når vi først er i Budapest – og det er jo ikke mange dagene vi er der nede. Vi skal ned der og gjøre jobben vår.

VM går fra 19–27. august. Dette er datoene for Karsten Warholm:

20. august: Forsøksheat 400 meter hekk klokken 11.25.

21. august: Semifinale 400 meter hekk klokken 19.35.

23. august: Finale 400 meter hekk klokken 21.50.