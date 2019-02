SNART HELT VOKSEN: Jakob Ingebrigtsen (18) kan snart si farvel til skolen. Her med samboer Elisabeth Asserson (18) og lillebror William under feiringen av EM-gullmedaljen på 5000 meter i Berlin i august. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gjert Ingebrigtsen: – Jakob gleder seg til å bli heltidsutøver

Jakob Ingebrigtsen (18) har sittet på skolebenken tre dager i uken innimellom 15 treningsøkter under sesongoppkjøringen i Sør-Afrika. Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen vedgår at Idrettsgallaens dobbelte prisvinner ser frem til å bli løper på heltid.

– Mandag, onsdag og fredag har han gått på vanlig skole, med prøver og innleveringer. Det er ganske heftig med tanke opp at de har trent 15 økter i uken. Det er hardere for ham, enn de som ikke må det. Han gleder seg til å bli heltidsutøver, som de andre, sier Gjert Ingebrigtsen - kåret til «Årets trener» under Idrettsgallaen 5. januar.

Sønnene Henrik, Filip og Jakob har siden begynnelsen av januar oppholdt seg i Sør-Afrika. Kommende mandag avslutter de treningsleiren i Dullstrom. I høst, før terreng-EM i Nederland, gjennomførte de et lengre høydeopphold i Flagstaff i Arizona.

Også det tradisjonen tro, og med Tom Erling Kårbø (29) på plass som lærer for Jakob Ingebrigtsen . Mellom -og langdistanseløper og lærerutdannede Kårbø har i flere år finansiert sin friidretts-satsing ved hjelp av privatundervisning for Jakob Ingebrigtsen.

Kårbø har inntil han løp fort under EM i fjor, mottatt lønn fra familien Ingebrigtsen for lærerjobben. Nå sørger friidrettsforbundet for litt av den som følge av Kårbøs suksess.

– Motivasjonen hans var ikke helt ... (på topp) i begynnelsen . Men nå går det greit, sier Gjert Ingebrigtsen om tre ganger europamester 2018 Jakob Ingebrigtsens skoleløp.

Han er inne i sitt tredje og siste år ved videregående skole.

Når det gjelder løpet han er mest opptatt av, er friidretts-EM innendørs i Glasgow 1. til 3. mars første prøve av mer seriøs karakter sesongen 2019. Der skal han i likhet med brødrene i alle fall stille til start på 1500 meter. Den dobbelte distansen kan også bli aktuell.

– Vi får se det an. De har vært borte i fire uker. Nå kommer de hjem til sine respektive, barn og «alt». De må absorbere fire uker i Afrika, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om hvilke planer de har for februar.

– Planen er 1500 meter i Düsseldorf 20. februar. Ellers avhenger det av været. I februar og mars kan det være glatt og is her hjemme. Det kan hende vi må dra en annen plass, sørover, tilføyer han.

Årets store mål er friidretts-VM i Doha 27. september til 6. oktober.

PS! Brødrene Ingebrigtsen har ifølge Gjert Ingebrigtsen måttet takle høy varme og voldsomme nedbørmengder drøyt 2000 meter over havet i Dullstroom i Sør-Afrika. Det siste har medført at de på grunn av «sleipt underlag» har måttet stå over én av nesten 60 løpeøkter.