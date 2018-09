EGEN KLASSE: Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Warholms tregeste løp i år - utklasset av Samba igjen

FRIIDRETT 2018-09-08T14:21:58Z

Karsten Warholm (22) ble nummer tre med sitt seneste løp for sesongen under kontinentalcupen i Ostrava. Abderrahman Samba (23) gjorde som han pleier: Vant klart.

Publisert: 08.09.18 16:21 Oppdatert: 08.09.18 16:34

Samba var overlegen konkurrentene på 400 meter hekk med 47,37.

Warholm ble nummer tre med tiden 48,56, også bak Annsert Whyte.

Det er det tregeste Warholm har løpt på en internasjonal 400 meter hekk-finale i 2018. Før lørdagens løp var det 48,22 på Bislett.

Dermed blir det det ingen seirer mot verdenseliten for Warholm denne sesongen. Det positive for Ulsteinvik-løperen er at han har vært på pallen i alle løpene.

Fjorårets verdensmester og årets europamester har nå forsøkt seg seks ganger mot Samba i 2018: I Roma, Stockholm, Oslo, Lausanna, Paris og Ostrava.

Samba har vunnet dansen hver gang . Han er også storfavoritt før VM på hjemmebane i Qatar neste år.

Sambas pers lyder på 46,98 mot Warholms 47,64. Verdensrekorden til Keving Young fra 1992 på 47,78 består fortsatt.

