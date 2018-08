Kjæresten flytter ikke inn i Warholms nye leilighet

Publisert: 05.08.18 17:15

FRIIDRETT 2018-08-05T15:15:29Z

BERLIN (VG) Norges regjerende verdensmester og største EM-gullhåp Karsten Warholm (22) har latt tre kompiser flytte inn i sin nye leilighet i Nydalen i Oslo – men ikke kjæresten Oda Djupvik.

– Oda flytter til Oslo til høsten, men hun skal bo et annet sted. Det er fint om jeg kan bo med mine venner, og hun med sine. Vi er unge, det er ikke noe stress. På sikt skal hun nok flytte inn hos meg. Men det blir ikke med det første forteller Karsten Warholm til VG under pressekonferansen med deler av Norges EM-lag på utøverhotellet ved Potsdamer Platz.

– He, he, sorry at jeg ødela den, sier han når VGs utsendte vedgår at overskriften «Flytter sammen med Oda» var gryteklar.

Han understreker at de to er blitt enige om «ordningen» i fellesskap; Oda kan ha godt av å gjøre sine «greier», Karsten sine – og så kan de møtes når de har anledning.

Tirsdag kveld løper han semifinalen på 400 meter på Berlins Olympiastadion, onsdag semifinalen på 400 meter, torsdag etter all sannsynlighet EM-finalen på 400 meter hekk og fredag forhåpentlig EM-finalen på 400 meter.

Karsten Warholm kom til EM-byen fredag, Oda Djupvik landet i Berlin søndag morgen. Kjæresteparet skal ikke dele rom i EM-byen. Oda har leid rom på et nærliggende hotell.

Slik blir det også er privat for Karsten Warholm etter at han for et par måneder siden kjøpte sin første leilighet i Oslo. Tidligere har han – tre ganger – vært leietager med «stressende» ett års kontrakter.

– Jeg kjøpte en litt større leilighet, slik at gutta kunne bli med, sier han.

«Gutta» er tre kamerater fra skolen og idrettslaget Dimna på hjemstedet Ulsteinvik. Kompisgjengen på fire har tidligere bodd sammen i «kollektivet» i Oslo, der «de tre andre» studerer og driver med idrett.

De hadde fortsatt lyst til å bo under samme tak, selv om verdensmesteren nå fant ut at det var på tide å kjøpe noe eget.

– De betaler for leie. Det er rett og rimelig. De snylter ikke. Det er skikkelige karer, sier Karsten Warholm.

Han var også midtpunktet da EM-arrangøren presenterte et knippe av mesterskapets største stjerner søndag: Gina Lückenkemper, David Storl, Sandra Perkovic, Karsten Warholm og Matthew Hudson-Smith.

På spørsmål om han har cashet den ut for egne penger eller fått økonomisk hjelp av foreldrene, som er «vanlig» for unge førstegangskjøpere i hovedstaden, svarer ha at den «kun» står på ham.

På utøverhotellet her i Berlin deler han som vanlig under mesterskap og treningsleirer rom med trener Leif Olav Alnes (61). De kjører det normale løpet, som Karsten Warholm uttrykker det. Han har godt sovehjerte, Alnes sover ganske lite.

– Men det hender at jeg våkner av klikklyder. Det lyser fra innsiden av dynen, som han har trukket over hodet. Da sitter han der med stoppeklokken sin; tikk-tikk, røper Karsten Warholm og ler hjertelig.