NOE Å STREKKE SEG ETTER: Karsten Warholm (22) ble feiret av et fullsatt Olympiastadion i Berlin etter seieren på 400 meter hekk i friidretts-EM for tre uker siden. Torsdag er han klar for Diamond League – finalen i Zürich. Foto: Bjørn S. Delebekk

Warholm om fjerdeplassen: – Må ta det som en mann

FRIIDRETT 2018-08-30T09:57:27Z

ZÜRICH (VG) Karsten Warholm (22) er verdensmester og europamester, men langt fra den raskeste på favorittøvelsen 400 meter hekk. Han har hele tre konkurrenter foran seg på årsbeste i verden-listen før Diamond League-finalen.

Publisert: 30.08.18 11:57

– Motivasjonen min er latterlig god. Den blir ikke mindre av at folk løper fortere enn meg. Det må jeg ta som en mann, sier Karsten Warholm foran sesongens nest siste konkurranse – Diamond League-finalen her i Zürich.

Den siste, Continental Cup, går i tsjekkiske Ostrava 8. til 9. september. Det er, som navnet tilsier, en «landskamp» mellom kontinentene. Karsten Warholm og Tyrkias EM-sølvvinner Yasmani Copello (32) løper 400 meter hekk for Europa.

Samba må løpe i Jakarta Abderrahman Samba (22) fra Qatar ble tvunget av sitt nasjonale forbund til å løpe 400 meter hekk og 400 meter stafett i det pågående Asia-mesterskapet i Jakarta og stiller derfor ikke til start i Diamond League-finalen. Samba har slått Karsten Warholm i alle deres innbyrdes oppgjør denne sesongen. Hans årsbeste tid er 46,98 sekunder. Karsten Warholm satte norsk rekord for fjerde gang denne sesongen da han vant EM-gullmedaljen i Berlin med 47,64. Rai Benjamin (21) fra Antigua og Barbuda er sesongens nest raskeste på 400 meter hekk med 47,02. Han er ikke kvalifisert for Diamond League-finalen. Kyron McMaster (21) slo Warholm i Zürich for ett år siden. McMaster, fra De britiske jomfruøyene, har 47,54 som sesongbeste og personlig rekord. Han er klar for Diamond League-finalen torsdag.

På Letzigrund stadion torsdag kveld (sendes direkte på NRK klokken 21.44) løper Warholm mot Copello i finalekampen om førstepremien på 418.000 kroner. Den tidligere cubaneren er sammen med Kyron McMaster (21) fra De britiske jomfruøyene nordmannens tøffeste utfordrer.

Hverken Abderraham Samba (22) fra Qatar eller Rai Benjamin (21) fra Antigua og Barbuda stiller til start.

De tre sist nevnte har alle til dels betydelig bedre årsbeste tider enn Warholm, som satte norsk rekord for fjerde gang denne sesongen da han vant EM-gull med 47,64 sekunder: 1) Abderraham Samba 46,98, 2) Rai Benjamin 47,02, 3) Kyron McMaster 47,54.

– Vi har ikke tenkt å sovne i timen uansett. Men det er enda lettere ikke å gjøre det når andre er bedre enn deg. Det er klart det er tøft å ta inn forspranget. Men vi vil prøve å «gafle» på, svarer trener Leif Olav Alnes konfrontert med over nevnte fakta.

Pluss at McMasters årsbeste er 53/100 raskere enn tiden han fikk (48,07) da han her for ett år siden slo Warholm, som har forbedret sin personlige rekord med 58/100 siden det.

Han sier «ja, det er klart» de kunne ønske å springe mot alle de beste i Diamond League-finalen som liksom endelig skal vise hvem som er best i sesongen 2018. Abderraham Samba er opptatt med Asia-lekene – men klar for Asias såkalte Stillehavs-lag i Continental Cup i Tsjekkia neste helg – mens Rai Benjamin ikke er kvalifisert for Diamond League-finalen (se info) .

– Men samtidig handler det om de som er der. Han (Warholm) har lyst til i vinne det trofeet, tilføyer Leif Olav Alnes med tanke på Diamond Leagues synlige bevis på seier i finalen.

Karsten Warholm sier at han skjønner hvor VG vil da sammenligningen med de tre foran ham på årsbeste listen blir brakt på bane. Han svarer for seg ved å vise til at han faktisk ville tapt for Yasmani i EM-finalen hvis han ikke hadde forbedret seg 58/100 siden i fjor, og at han forrige sesong også «bare hadde» fjerde eller femte årsbeste.

Samt at han har forbedret seg dobbelt så mye, som han uttrykker det, fra VM i fjor til i år, sammenlignet med foregående periode. Da han «startet» for alvor med 400 meter hekk, var den norske rekorden 49,95 – og «folk tok av» da han løp på 49,60.

– Personlig er jeg ikke avhengig av offentlig bekreftelse for å motivere meg selv. Det viktigste er å se hva jeg faktisk har gjort og at jeg er fornøyd, og at Leif (trener Olav Alnes) er det, sier han.

Karsten Warholm innrømmer overfor VG at han i fjor, etter VM-gullet og før NM i Sandnes, «ikke var så innstilt» på å delta i Diamond League-stevnet i Zürich «i det hele tatt».

– Nå gleder jeg meg mer. Jeg digger konseptet. Det gir denne konkurransen et annet preg, sier han.

Konseptet «alt til vinneren» – 418.00 for seier, «bare» 167.000 for andreplass – i en ren finale er nytt av året i stevneserien Diamond League.

Leif Olav Alnes mener at det er «mulig» for Karsten Warholm å sette norsk rekord for femte gang denne sesongen, men understreker at hans fokus torsdag kveld vil være å løpe så fort han kan – og så «se hvem som kommer først inn».

– Dette stevnet er siste giv, så tar jeg det andre (Continental Cup) som det kommer, sier Karsten Warholm.