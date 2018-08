FIGHTING FACE: Karsten Warholm brøler før start i hekkefinalen i Berlin-EM. Det endte med gull. Foto: Bjørn S. Delebekk

Warholms tøffe grep for å slå «umulige» Samba

BERGEN (VG) Karsten Warholm (22) ser ingen grunn til å hvile når erkerivalen Abderrahman Samba (22) løper fortere enn ham på 400 meter hekk. Et av grepene er å droppe ferie.

– Jeg skal trene. Det blir ikke tid til ferie, sier Karsten Warholm til VG.

Om 13 måneder er det VM i Qatar. Det byr på utfordringer, innrømmer Warholm og trener Leif Olav Alnes . Men forlengelse av sesongen betyr også at tøffingen fra Ulsteinvik får ekstra tid på seg til å bli sterke, raskere og bedre teknisk. Hovedingrediensene for å ta tilbake hekketronen internasjonalt.

– Vi har begynte å se på en plan. Og vi håper å gjøre det mest mulig smertefritt. VM kommer sent på året (27. september til 6. oktober). OL i Tokyo kommer året etter. Det betyr at vi må prioritere litt, sier Warholm.

Warholm medgir at han må løpe hurtigere, og at hekkepasseringene må utføres bedre teknisk.

– Målet er alltid å bli bedre. Og jeg vil alltid prestere på mitt beste, sier Warholm.

I fjor vant han VM-gull i London. I år vant han EM-gull i Berlin. Men i Diamond League har Warholm tapt gang på gang for Samba fra Qatar. Det toppet seg i Paris i juni da nordmannen snublet i nest siste hekk – endte på tredjeplass – og Samba stormet inn til 46,98 på langhekken (verdens nest beste tid).

På spørsmål fra VG om Samba er mye i tankene, svarer Warholm:

– Jeg tenker alltid på hva jeg kan gjøre bedre for å slå mine konkurrenter. Det er nødvendigvis ikke han (Samba) som står fremst i tankene. Men jeg tenker veldig mye på hva jeg kan gjøre for å bli bedre. Da er det veldig fint å ha personer å strekke seg etter. Og at dét er han som er like foran meg er vel ingen hemmelighet, sier Warholm.

Warholm har senket sin bestenotering på 400 meter hekk til 47,64. Det var i EM-finalen. Onsdag løp han den utradisjonelle distansen 300 meter flatt på norsk rekord (32,69). En rekord som var dedisert filantropen Trond Mohn (75) i anledning hans eget friidrettsstevne (Trond Mohn Games) på Fana stadion .