Treneren sier Warholm ikke er skadet – dropper neste løp

Karsten Warholms (23) trener Leif Olav Alnes understreker at krampen han pådro seg etter rekordløpet på Bislett for fem dager siden ikke er en skade. Norges regjerende verdens- og europamester dropper likevel neste planlagte konkurranse i Tsjekkia torsdag.

– Han dropper å løpe i Ostrava, for sikkerhets skyld. Han er ikke skadet. Han er sjekket. Det er ikke noe strukturelt. Han trener, men kan ikke dra på hemningsløst med det første, sier Leif Olav Alnes til VG.

Da Karsten Warholm skulle «gå på tå» opp trappen mot pressetribunen 40 minutter etter å ha satt europarekord på 400 meter hekk med 47,33 sekunder torsdag i forrige uke, ble han rammet av krampe under foten. Warholm har ifølge Alnes fått det én gang tidligere, under trening.

Det så dramatisk ut da Warholm vred seg i smerte og ropte på Alnes, og stevnesjef Steinar Hoen måtte trå til som førstehjelper.

– I utgangspunktet helt udramatisk. Han hadde kanskje fått litt lite å drikke og skulle skynde seg opp, og gikk på tå i trappen. Det ufattelig vondt, sier Leif Olav Alnes – samtidig som han gjentar «udramatisk».

FØR KRAMPEN: Karsten Warholm satte europeisk rekord og stevnerekord på 400 meter hekk på Bislett sist torsdag. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Karsten Warholm trente igjen i går, intervaller på mølle, og var klar for en ny økt i dag, tirsdag, da VG intervjuet Alnes om «skaden» og «400 meter (flatt) i Ostrava torsdag».

– Vi tok beslutningen i går. Det ville være dårlig gjort mot arrangøren å vente til tettere opp mot stevnet. Det er litt leit at det røk. Men han er ikke komfortabel med å sette full fart, sier Leif Olav Alnes.

På hjemmesiden til «Ostrava Golden Spike», som arrangeres for 58. gang, presenteres Warholm mot Steven Gardiner fra Bahamas og Kenny Bednarek fra USA på 400 meter (flatt) som et «topp høydepunkt» i stevnet.

Nå starter Karsten Warholm en lang treningsperiode «en uke tidligere» enn opprinnelig planlagt. Den vil gå over en måned. Ifølge Leif Olav Alnes er ikke tid og sted for Karsten Warholms neste konkurranse bestemt. Mye tyder imidlertid på at det vil bli i et Diamond League-stevne. Dermed er London 20. og 21. juli aktuelt. Det stevnet har 400 meter hekk på programmet, utenfor det tellende i stevneserien.

Deretter er det en måned opphold i Diamond League, før tre stevner i august – og den pengepremie-stinne Diamond League-finalen i Brussel 6. september.

– Vi er ikke stresset når det gjelder konkurranser, hevder Leif Olav Alnes – tre måneder før friidretts-VM.

Det går i Doha fra 27. september til 6. oktober.

Publisert: 18.06.19 kl. 19:02