Henrik Ingebrigtsen stemte i med «Mil etter mil» på oppfordring fra NRK og til applaus fra brødrene Filip og Jakob under Norges pressetreff i Doha torsdag. I morgen løper de en halv mil på mesterskapets åpningsdag.

Henrik Ingebrigtsen: – Kunne blitt hjemme med god samvittighet

DOHA (VG) Henrik Ingebrigtsen (28) er langt fra optimistisk foran VM-starten fredag ettermiddag her i Doha etter at han for halvannen uke siden pådro seg en ny skade i tåa hans som måtte bli operert etter OL-nedturen i Rio de Janeiro for tre år siden.

– Jeg kunne ha rettferdiggjort å trekke meg på grunn av det jeg sliter med. Spesielt tåa. Jeg kunne ha blitt hjemme med god samvittighet, sier han til VG under pressetreffet på Norges utøverhotell i den kokhete VM-byen torsdag.

Fredag står han på startstreken sammen med sin yngre bror Filip (26) i kvalifiseringsheat to på 5000 meter klokken 19.00 norsk tid. Lillebror Jakob (19) løper i det første med start 15 minutter før. De fem beste fra hvert heat går til finalen mandag, pluss de fem beste tidene totalt etter de 10 direkte kvalifiserte.

Henrik Ingebrigtsen har tiende beste årsbeste tid av 19 startende i sitt felt.

– Du virker passiv og litt langt nede til å være Henrik Ingebrigtsen?

– Ja, jeg er ikke fornøyd med jobben jeg har gjort før jeg kom hit. Jeg er oppgitt over at jeg er i dårligere form enn den jeg har lyst til å være i, svarer Henrik Ingebrigtsen.

Mandag i forrige uke kjente han igjen smerter i tåen nærmest stortåa. Den samme tåa som delvis satte ham ut av spill i forbindelsen med Rio-OL, da far og trener Gjert Ingebrigtsen uttalte at han ikke burde ha vært der.

– Jeg har ikke løpt i piggsko på to uker, forteller han.

Til NRK sa Gjert Ingebrigtsen torsdag under pressetreffet at en amputasjon kan være et løsning for at sønnen skal bli kvitt tå-problemet med tanke på OL neste år.

– Det er siste utvei å fjerne det som bare er en plage. Da får man glemme det kosmetiske et øyeblikk, uttalte han.

Henrik Ingebrigtsen sier at han på tross av de dårlige forutsetningene har valgt å være her fordi alternativet – et startfelt uten ham – ville være dårligere. Dessuten er det noe med «fascinasjonen» å skulle måle krefter med verdens beste løpere. Han vil overbevise seg selv om at han ikke er så dårlig som han tror.

Konfrontert med at det likevel synes som han trives bra med sirkuset og hurlumheien i forkant – i regi av NRK under pressetreffet griper han mikrofonen og synger «Mil etter mil» til ære for 70-års jubilanten Jahn Teigen – svarer han ja, men alt til sin tid.

– Hvis pressetreffet var blitt avlyst, ville det ikke gjort meg noe. Jeg føler at jeg ikke har så mye å si, sier han.

– Du tar en sang i stedet?

– Ja, det er bedre det, svarer Henrik Ingebrigtsen – syv år etter at han ble europamester og nummer fem på 1500 meter i London-OL.

På spørsmål om han, for ikke å «trekke dem ned», bevisst holder litt avstand til brødrene som springer rundt yre og offensive, svarer han at han er optimistisk på deres vegne. Litt spøkefullt sier han at han forsøker å skjerme dem fra potensiell negativ energi.

– Det er et paradoks?

– Ja, for dem har det gått på skinner fra de ble født, svarer han.

– Jeg bor på eget rom, de bor på sitt. De holder på med sitt, jeg med mitt. Slik har det vært i to til tre år, tilføyer en noe resignert Henrik Ingebrigtsen.

