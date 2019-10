SKEPTISK: Langdistanseløper Sondre Nordstad Moen fotografert i forbindelse med VM i Doha tidligere denne måneden. Foto: Lise Åserud/NTB SCANPIX

Kan flytte maraton 80 mil fra OL-byen: – Har ingenting med OL å gjøre

For å unngå heten kan både maraton- og kappgangøvelsene i OL bli flyttet fra Tokyo til Sapporo, 800 kilometer unna. Det synes langdistanseløper Sondre Nordstad Moen er en dårlig idé.

Mens den internasjonale olympiske komitéen, IOC, vurderer å flytte øvelsene i sommerens OL, ønsker lokale myndigheter at maraton og kappgang skal gå i Tokyo.

Ifølge Inside The Games har man i stedet foreslått å legge disse øvelsene til klokken 03 eller 05 på natten. Da skal ikke varmen og luftfuktigheten være så ekstrem at det er en fare for utøverne.

– Jeg vet ikke hva som er det beste, men det er greit å slippe solen ved å løpe på natten. Det kommer til å bli relativt varmt uansett, sier Sondre Nordstad Moen til VG.

28-åringen vil helst løpe der OL er, i Tokyo.

– Å flytte øvelsene til en helt annen by blir feil. Det er greit at det blir utfordrende med varme og luftfuktighet, men jeg foretrekker å konkurrere i OL-byen, ikke 800 kilometer lenger nord. Sapporo er så langt unna at det har ingenting med OL å gjøre.

Nordstad Moen håper det blir tatt en avgjørelse raskt.

– Det er mange forberedelser som skal gjøres og planer som skal spikres. Du skal trene på det som møter deg i en konkurranse, og da gjør det ikke noe om man vet hvor man skal løpe et halvår i forkant, sier Nordstad Moen, som denne helgen løper halvmaraton i spanske Valencia.

28-åringen har - enn så lenge - ikke planlagt i detaljer hvordan han skal legge opp en OL-maraton. Først må han kvalifisere seg.

– Om det blir Sapporo eller Tokyo så vil ikke det påvirke hva jeg gjør treningsmessig. Man må være godt forberedt når man reiser bort der. Det er ingen vits i å «lure» sin egen kropp, å venne seg til temperaturer og luftfuktighet som er umulig å tilpasse seg. Skal du trene i slik varme tapper du bare kroppen.

– Må utvikle seg

Moen ser for seg en akklimatisering 10–14 dager før løpet. Da er man «ferdig trent».

– Det gjelder bare å være i god form egentlig og stille på startstreken uten «skavanker».

Om det skal løpes klokken 03 på natten er det gunstig for norske TV-tittere. Da kan de se maraton fra klokken 10 på formiddagen norsk tid.

– Det er til liten hjelp for oss. Vi må stole på de som står langs løypen, sier langdistanseløperen som har 2.05.48 som personlig rekord på maraton.

– Nå «ryr» det jo inn med 2.04 og 2.05 hver helg. Det betyr at en rett og slett må utvikle seg videre om en skal hevde seg.

Under VM i Doha i oktober var det mange som ga seg underveis i maratonøvelsene. Kombinasjonen av varme og luftfuktighet ble for tøff.

