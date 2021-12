FRIIDRETTSPRESIDENT: Sebastian Coe mener idretten kan påvirke land i positiv retning og være en brobygger i verden.

Friidrettssjef Sebastian Coe om OL-boikott: − Meningsløst

Presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet, den tidligere mellomdistansekjempen Sebastian Coe (65), mener det ikke er noe poeng i å boikotte vinter-OL i Kina.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

– Boikotter er historisk ignorant og intellektuelt uærlig, sier Coe om hvorvidt vinter-OL i Kina bør boikottes.

Friidrettspresidenten oppfordrer til dialog og brobygging, og mener USA, Storbritannia og andre land gjør feil når de boikotter mesterskapet politisk.

Kinas utenriksdepartement advarte for noen uker siden land som hadde vedtatt diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing.

– USA, Australia, Storbritannia og Canadas bruk av OL-plattformen til politisk manipulering er upopulær og selvisolerende, og de vil utvilsomt måtte betale for sine feilhandlinger, uttalte talsperson Wang Wenbin i kinesisk UD.

– Politisk boikott er, for å være helt ærlig, meningsløst. Jeg mener at diskusjoner og forhold i verden er viktig, og isolasjon bærer sjelden frukter, sier Coe ifølge The Guardian.

Vinter-OL arrangeres 4.–20. februar i Beijing. Flere land har sagt at de avstår fra å sende diplomater til lekene.

les også Kringkastere oppfordres til å droppe OL-dekning: – Vil være medskyldige

Flere menneskerettighetsorganisasjoner har anklaget Kina for internering og folkemord på uigurene. Folkeslaget av tyrkisk avstamning holder hovedsakelig til i Kina. Verdensmaktens inngripen i demokratiet i Hongkong og andre brudd på menneskerettighetene er også blitt satt under lupen.

Coe understreker at han ikke støtter dette.

– Jeg unnskylder ikke land som ikke følger vanlige standarder rundt menneskerettigheter. Jeg har aldri opplevd at idrett etterlater et land i verre tilstand enn tidligere. Idrettens påvirkningskraft kan, i mange tilfeller, være ganske dyptgående, sier Coe, som var en av verdens fremste friidrettsutøvere på 1980-tallet.

STÅR OPP: Demonstranter oppfordrer til boikott av vinter-OL i Beijing.

Kvinnenes tennisforbund (WTA) vil ikke arrangere turneringer på kinesisk jord. Årsaken er behandlingen av tennisstjernen Peng Shuai, hvor flere har uttrykt bekymring rundt hennes sikkerhet.

Det internasjonale friidrettsforbundet skal avholde to Diamond League-stevner i Kina kommende sesong. Det er en dobling fra forrige gang friidrettssirkuset besøkte landet i 2019. De to seneste sesongene er stevnene i Kina blitt kansellert som følge av corona.

Coe forsvarer valget om å legge flere stevner til Kina.

– Hver idrett bestemmer selv, men det er ikke en vei World Athletics vil gå. På lang sikt tror jeg ikke det (boikott) oppnår mye. Det er alltid uforutsette konsekvenser. Til syvende og sist er det utøverne som lider mest, mener han.