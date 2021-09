TETTE BÅND: Elisabeth Asserson sto i fremste rekke da forloveden Jakob Ingebrigtsen kom hjem til Sandnes sammen med Gjert Ingebrigtsen etter gullbragden i Tokyo for en måned siden.

Gjert Ingebrigtsen: Jakobs forlovede har stor del i OL-gullet

ZÜRICH (VG) Gjert Ingebrigtsen mener Jakob Ingebrigtsen (20) har innsett at han for å oppnå suksess på friidrettsbanen er avhengig av et tett sosialt nettverk og gir forloveden Elisabeth Asserson spesielt stor del av æren for OL-gullet på 1500 meter.

– Han har flere å takke for OL-gullet enn han kanskje trodde på forhånd. Det er mange som har en bit av det. Ikke minst samboeren hans. All normaliteten som er der når han kommer hjem til henne, hunden, leiligheten og sengen. Så går det noen dager, så er overskuddet tilbake, sier Gjert Ingebrigtsen

– Det gjør alt lettere hvis man har folk man trives med og er glad i, tilføyer han mens en sveitsisk avis gjør et eksklusivt intervju med Jakob Ingebrigtsen bak ham i resepsjonen i utøverhotellet i Zürich.

Gjert Ingebrigtsen vil prate mer om dette. Det kommer vi tilbake til. Konfrontert med opphavets uttalelser, sier imidlertid Jakob Ingebrigtsen at han hele livet har syntes det er godt å være hjemme, i trygge og gode omgivelser og i lag med folk han er glad i.

– Har følelsen av hvor viktig det er modnet hos deg?

– Ja, på en måte. Men jeg har alltid vært en begrenset sosial type, som har trivdes i eget selskap. Da jeg traff Elisabeth var det veldig greit å være oss to; at man ikke trenger noe mer, svarer han.

Han tilføyer med et smil at han ville foretrukket svippturer og dagsturer til konkurransene verden rundt, for så å komme seg fortest mulig hjem.

– Til Elisabeth, Maximus (parets hund) - hjem der jeg trives best, sier han.

Gjert Ingebrigtsen sier det satt langt inne for sønnen å droppe 5000-meteren i Diamond League-finalen her onsdag. Jakob Ingebrigtsen sier at han egentlig ikke hadde noe valg, hvis han skal kunne yte sitt beste på sin foretrukne distanse torsdag.

– Hvis det hadde vært motsatt, ville det ikke vært noe spørsmål, sier han - da ville han doblet.

På 1500-meterfinalen på Letzigrund stadion venter Timothy Cheruiyot (25) venter for å ta revansje etter sitt første duellnederlag for Jakob Ingebrigtsen i Tokyo for en måned siden.

– Egentlig er det samme vurdering som i OL (kun 1500). Han er nok redd for å miste fokus. Det går ikke an å løpe en 5000 meter på dette nivået uten at det preger ham, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han tilføyer at det er på tide at arrangørene tenker «nytt». Kombinasjonen 1500/5000 er mer tidsriktig for nåtidens løpssterke utøvere enn den gamle 800/1500. Hvis rekkefølgen var byttet om, ville Jakob Ingebrigtsen ifølge trener Gjert ha doblet nå. Han sier også at verdens beste mellomdistanseløper ikke lenger er merket av jet lag, slik han var det i Eugene på USAs vestkyst i forbindelse med mile-løpet der og 3000-meteren i Lausanne noen dager senere.

– Han måtte grave betydelig dypere der enn han gjorde i OL, for å si det slik. Nå er han uthvilt og avslappet, og ikke noe annet enn alminnelig trøtt etter en lang sesong - mentalt og fysisk, sier Gjert Ingebrigtsen.

Gjensynsgleden var til å ta og føle på for Elisabeth Asserson og Jakob Ingebrigtsen da gullgutten kom hjem 8. august:

– Han har ikke det treningsgrunnlaget han hadde tidligere i sesongen. Men det betyr ikke at han ikke kan prestere på et høyt nivå. Og som jeg har sagt etter OL: Uansett hva du gjør fra nå og resten av ditt liv, er du fortsatt olympisk mester.

– Et det vanskelig å overbevise ham om det?

– Nei, men han er ikke skrudd slik. Han vil vinne hver gang han tar på seg skoene. For ham vil det aldri være en trøst at han denne sesongen nådde sitt absolutt høyeste mål. Det er noe han er ferdig med, det er noe han har gjort, svarer Gjert Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen har siden han kom hjem fra det sitt siste ordinære Diamond League-stevne i Sveits for to uker siden, pleid forholdet til sin forlovede, samboeren Elisabeth Asserson. Gjert Ingebrigtsen fortsetter å påpeke viktigheten av nettopp det og Jakob Ingebrigtsens økter sammen med sine vanlige treningspartnere.

GJENNOMBRUDDET: Elisabeth Asserson var med på feiringen av Jakob Ingebrigtsens EM-gull på 5000 meter (og 1500 meter) i Berlin for tre år siden. Jakobs lillebror William (nede til venstre) også.

Han forteller at Jakob Ingebrigtsen ikke syntes det var særlig stas da storebroren Filip (28) var slått ut av OL og hadde reist hjem - «rommet var tomt» - og han sto igjen alene foran finalen i Tokyo.

– Han liker ikke å være alene om ting. Det ser han nok tydeligere nå enn han har gjort tidligere. Selv om ikke Filip presterer på et høyt nivå hele tiden, er det viktig at han er til stede og at de har fellesskapet ved å gjennomføre treningene sammen.

– Slik sett er det viktig at Filip og Henrik (operert tidligere i sommer) blir med videre?

– I alle fall at noen er med. Han har ikke vært i en situasjon der han har måttet kjenne på det (å være alene). Det er nok en viktig faktor for motivasjonen hans, at det er noen andre der i det daglige. Samt å være oppmerksom på at det for hans del ikke er en solo-greie. Det er en tyngre vei å gå, svarer Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg er helt overbevist om at det ikke er noen som blir olympisk mester alene. Det er ikke mulig, understreker han.

PS! Jakob Ingebrigtsen får to uker fri fra ordinær trening etter NM 10. til 12. september før han i henhold til Gjert Ingebrigtsens plan for forberedelsene til EM- og VM-sesongen 2022 reiser til høydetreningsopphold i Flagstaff i Arizona i USA 4. oktober - sammen med Filip Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen.