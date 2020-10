FORBILDE: Amalie Iuel ble treningskamerat med Karsten Warholm nærmest ved en tilfeldighet under Rio-OL for drøyt fire år siden. Her er de to ved Idrettshøgskolen i Oslo tirsdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Amalie Iuel om misunnelse og Warholms brutale VM-beskjed

IDRETTSHØGSKOLEN (VG) Amalie Iuel (26) innrømmer at hun synes det er «kjipt» når hun innimellom opplever å bli gjenstand for misunnelse for posisjonen hun har som Karsten Warholms mangeårige treningskamerat.

Nå nettopp

– Uten å gå i detaljer med hensyn til spesielle hendelser, opplever man i ny og ne at ikke alle unner hverandre suksess. Det synes jeg er litt kjipt. Jeg tenker at vi alle er på samme lag, og da er det trist at noen ikke ønsker deg ditt beste, svarer hun på spørsmål om hun har merket noen form for misunnelse – blant annet i forbindelse med friidretts-NM i Bergen for en måned siden.

Da ble hun kjent med kritikk rettet mot henne fordi hun angivelig «slapp» å løpe kvalifiseringsheat til 400 meter hekk på Fana stadion. Sannheten er at arrangøren ikke tillot henne det av hensyn til smittevern.

les også Flytrøbbel for Amalie Iuel før Diamond League i Roma: – Selvfølgelig kjipt

Amalie Iuel kom til Bergen fra et Diamond League-stevne i Roma – sammen med Karsten Warholm og treneren Leif Olav Alnes – for sent til å kunne starte kvalikheatet med hensyn til mesterskapets karantenebestemmelse.

Leif Olav Alnes tok imidlertid med seg Amalie Iuel fra deres «isolasjonshytte» til stadion med den hensikt at hun skulle løpe kvaliken, for å legge saken død – men arrangøren sto på sitt og opprettholdt startnekten.

les også Friidrettstjernene får spesialbehandling i NM

Hun vant finalen på 400 meter hekk, stafetten med sitt klubblag Tjalve og ble tildelt kongepokalen sammen med Jakob Ingebrigtsen.

BEST I NM: Amalie Iuel og Jakob Ingebrigtsen ble tildelt kongepokalene etter sine prestasjoner på 400 meter hekk og 1500 meter under friidrettsmesterskapet i Bergen for en måned siden. De vant også henholdsvis 800 meter og stafetten. Foto: Fredrik Hagen

– Blir du lei deg når sånt skjer?

– Ja – eller skuffet. Jeg mener at vi egentlig burde være bedre, spille hverandre bedre og heie på hverandre. Ha bedre samhold sånn sett. Det tror jeg vi kan jobbe med, absolutt, svarer Amalie Iuel – blåfrossen på leppene etter en del timer ute i kulden i forbindelse med friidrettsforbundets mediene- og markedsdager.

I fjor høst satte hun norsk rekord (54,72) på 400 meter hekk under friidretts-VM i Doha. Hun er nummer 14 på World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet) ranking og har årets syvende beste tid i verden.

les også Iuel skrudde av sosiale medier etter drømmeløpet

I friidretts-EM i Amsterdam for drøyt seks år siden oppnådde hun samme resultat som Karsten Warholm: 6. plass. Foran 2016-OL noen uker senere, sa Leif Olav Alnes ja til Olympiatoppens spørsmål om han i tillegg til Warholm kunne «ta hånd om» Iuel under Rio-lekene. Hun studerte og konkurrerte da for et universitet i USA.

Noen minutter før avreisen fra OL, fant Amalie Iuel «motet» til å spørre Alnes – «stotrende og stammende» – om de kunne fortsette samarbeidet. Han svarte ved å spørre om hun ønsket å plukke fra hans a la carte-tilbud eller ville ha «full meny» sammen med Karsten Warholm. Hun sa ja til det siste og begynte for fullt å forsyne seg av den da hun endelig kom hjem fra USA trekvart år senere.

les også Warholm: Nei til ny «Karsten og Leif»-sesong

På spørsmål om hun nå er misunnelig på Karsten Warholm, på bakgrunn av at de resultatmessig sto likt i EM sommeren 2016, svarer hun nei.

– Jeg vil heller si at han er en «syk» inspirasjon og at det er veldig motiverende å se at en fra lille Norge kan oppnå slike resultater. Det at jeg er i samme miljø, viser at det er muligheter for meg også. Men jeg kan ikke sitte her og si at jeg kommer til å ha samme fremgang som Karsten, sier Amalie Iuel.

LITT I SKYGGEN: Amalie Iuel fotografert i forbindelse med friidrettsforbundets mediene- og markedsdager ved Idrettshøgskolen i Oslo tirsdag. Foran Karsten Warholm og Hedda Hynne (med lue). Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Men det viser at det går an. Jeg unner ham absolutt alt. Samtidig betyr ikke det at jeg ikke har lyst til å få det til, tilføyer hun.

En lang stund etter hjemkomsten fra USA slet hun med etterdønninger av skader, prolaps i ryggen og «påbegynnende» tretthetsbrudd. Det er fortsatt «ting» hun ikke tør gjøre på grunn av skaderisikoen. Sist vinter virket det meste lovende, ikke minst med tanke på at OL 2020 fortsatt var et mål. Men så pådro hun seg en smell i låret i februar. Den satte henne tilbake «lenger enn det burde ha gjort».

– Jeg er jo ganske ivrig, slik at jeg ofte ikke er flink nok til å kjenne etter hvis jeg har «vondter». For egentlig har jeg bare lyst til å «gønne på» på trening hver dag. Etter den lårgreia har jeg prøvd å bli litt flinkere, og heller ha en dårlig trening enn en «god» skade, som Leif (Olav Alnes) pleier å si, sier Amalie Iuel.

les også Amalie Iuel om Svindal-forholdet: – Personlig har jeg det veldig fint

Hun sier «sånn sett» har det vært en fordel for henne at OL ble corona-utsatt ett år.

– Er du blitt herdet av å trene under Leif Olav Alnes og sammen med Karsten Warholm. Ikke fordi de er menn, men fordi de er i sportslig «spitzenklasse»?

– Ja, det føler jeg. Det er ekstremt mye mental trening som går inn i dette også. Leif Olav bruker veldig mye av tiden sin på nesten å hypnotisere deg. Og så er det to karer som er veldig guttete og liker å kødde. Så det er blitt mye. Men jeg kødder tilbake. Det går absolutt begge veier. Man blir herdet av sånne ting. Det tror jeg er bra, rett og slett, svarer hun.

les også Amalie Iuel til VM-semifinale med norsk rekord: – Endelig stang inn

For så å gi et bilde på «herdingen» – og «backingen» – ved å røpe en hendelse under friidretts-VM for ett år siden.

– Jeg hadde det jeg oppfattet som en halvdårlig treningsøkt og var negativ noen dager før jeg skulle løpe. Da steppet Karsten og Leif opp, satte meg ned og sa at «nå må du faen meg se å skjerpe deg». De var ganske strenge og brutalt ærlige, forteller Amalie Iuel.

– Da tenkte jeg at jeg måtte ta meg sammen og si til meg selv «du er i god form», og at det var en god treningsøkt; «det er bare tull det du holder på med». Jeg trengte den, og jeg ble herdet av den, sier hun.

Slik uttalte Leif Olav Alnes seg om Amalie Iuel etter hennes suksess-VM i fjor:

Publisert: 15.10.20 kl. 17:16