STORMER FREM: Hedda Hynne (30) senket den norske rekorden på 800 meter to ganger i høst og var en stund innehaver av årets beste tid i verden. For en uke siden mottok hun «prestasjonsprisen» (bildet) av Friidrettens venner. Foto: BJØRN S.DELEBEKK

Friidrettskometen Hedda (30): Fikk foreldreråd om kjæresteforholdet til treneren

IDRETTSHØGSKOLEN (VG) Hedda Hynne (30) måtte ta en prat med foreldrene da hun forsto at trener- og utøverforholdet til Erik Sakshaug (38) «var noe mer». Seks år senere hevder 800-meterkometen fortsatt at fordelene overskygger ulempene i dobbeltforholdet.

Nå nettopp

– Det er situasjoner der vi bestemmer at vi bør ha inn en annen person til å ta seg av dem. Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvor grensene går for ting. Det kan gå litt i hverandre. Men jeg tror egentlig det mest er fordeler, svarer Hedda Hynne på spørsmål om å være kjæreste og samboer med treneren.

– Én ting å trekke frem, er at vi begge er spente og nervøse i forbindelse med store hendelser. Da gjelder det å passe på at spesielt Erik ikke påvirker meg til å bli stresset, eller har tanker i hodet som vil gjøre meg vondt å høre, forklarer den ferske norgesrekordholderen da hun blir bedt om konkret å peke på ulemper.

les også Fra «null» til best i verden: – Jeg var totalt utrent

Hedda Hynne sier at treneren, kjæresten og samboeren i slike tilfeller ikke trekker seg bevisst unna. Han er imidlertid, slik hun ser det, veldig god til å regulere det, slik at de «ikke pusher det». Samtidig mener hun at det kan være en fordel at det gnistrer mellom dem.

– Det betyr at noe viktig kommer, og at vi har noe å forvente av oss, sier hun.

Da den tilmålte tiden for intervjuet med Hedda Hynne under friidrettsforbundets markeds- og mediadager på Idrettshøgskolen i Oslo er over, avslutter hun med en anmodning om ikke å gjøre det til «kleine greier» mellom henne og Erik Sakshaug.

– For da kommer jeg til å få kjeft, sier Hedda Hynne humoristisk.

Tidligere i høst hadde hun med sin norske rekord 1.58,10 årsbeste tid i verden på 800 meter, frem til Faith Kipyegon (26) fra Kenya senket den til 1.57,68 i Doha 25. september - der Hedda Hynne ikke stilte til start.

les også Amalie Iuel om misunnelse og Warholms brutale VM-beskjed

For fire år siden var hun første norske kvinne kvalifisert for 800 meter i OL. Nå har Hedda Hynne og Erik Sakshaug bestemt at hun skal trene for å være i verdenstoppen frem til i alle fall Paris-OL i 2024.

Da vil det være 10 år siden hun besøkte foreldrene sine for å spørre om deres syn på henne og Erik Sakshaug som et kommende par - utover den til da kjente parsammensetningen trener/utøver.

– Jeg har en coach hjemme i Trondheim, (idrettspsykolog) Frode Moen, som hjelper meg når det gjelder konkurranser og toppidrettslivet. Hva det det innebærer. Foreldrene mine er viktige med hensyn til det relasjonelle. Jeg har et veldig godt forhold til dem. Da Erik og jeg skjønte at det kanskje var noe mer enn trener og utøver, var jeg hjemme noen dager og snakket med dem om det, sier Hedda Hynne.

les også Ingvill Måkestad Bovim: – Hedda vet hun kan slå dem i OL-finalen

– De var en god støtte for det, og de har fortsatt med å være det, tilføyer hun.

– Var det sånn at de utbrøt «jippi», eller hadde de motforestillinger?

– De hadde møtt ham noen ganger og mente at han virket å være en fin fyr. De sa at det som er viktig for dem, er at jeg har det bra og tar valg jeg er komfortabel med. De har vært flinke til å få oss til å se flere sider av en sak, svarer Hedda Hynne.

Hun mener at foreldrene har vært gode idrettsforeldre fordi de har gitt henne «mye rom» og trygghet. Hun har alltid vært spydspissen i egen satsing, og så har de vært til god hjelp når hun har bedt om støtte.

les også Hedda Hynne trakk seg fra 800-meteren - EM-drømmen knust

Hangen til til å bake og innimellom vise frem resultatene på Instagram, har hun for øvrig fra faren. Da han jobbet på plattform, brukte han gjerne fritiden hjemme til det.

– Det krever tid. Men det er gøy å prøve nye oppskrifter, og jeg er glad i boller og søtsaker, sier Hedda Hynne.

Publisert: 25.10.20 kl. 11:07