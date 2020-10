UTHOLDENDE: Sondre Nordstad Moen – her under 10.000-meteren i VM i Doha i fjor høst – satte europarekord på maraton for tre år siden. Han er Norges medaljehåp på den lengste løpsdistansen (42 kilometer) foran OL i Tokyo om et snaut år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges OL-håp: Ni måneder siden siste uanmeldte dopingtest

IDRETTSHØGSKOLEN (VG) Sondre Nordstad Moen (29) er omtalt som OL-medaljehåp i maraton. Han synes det er påfallende at han ikke er blitt dopingtestet utenfor konkurranse siden slutten av januar.

– Det var i Kenya. Før det hadde jeg blitt testet dagen før halvmaratonløpet mitt i Valencia (1. desember 2019/7. plass). Men jeg regner ikke den som en utenfor konkurranse-test. Selv om den var uanmeldt, må du regne med å bli testet dagen før eller på konkurransedagen. Hvis du jukser, må du være dum hvis du tror du ikke vil bli testet da, sier Sondre Nordstad Moen.

Nordstad Moen – tidligere europarekordinnehaver på maraton – har status som meldepliktsutøver i systemet til Antidoping Norge. Stiftelsen er ansvarlig for norsk idretts antidopingarbeid og dermed testingen av norske idrettsutøvere – og utenlandske på oppdrag fra arrangører og internasjonale antidopingbyråer.

Antall norske meldepliktsutøvere er ifølge Antidoping Norge cirka 120. De må oppgi et sted for hvor han eller hun kan treffes hver dag, innenfor et tidsrom på en time – for eksempel 07.00 til 08.00 – der dopingjegerne kan innhente dopingprøver fra vedkommende. Tre meldepliktsbrudd innenfor en periode på 12 måneder er å regne som en positiv dopingprøve.

Sondre Nordstad Moen hadde frem til han ble intervjuet av VG onsdag 14. oktober ifølge seg selv blitt dopingtestet en gang på denne måten i år – uanmeldt og utenfor konkurranse – for ni måneder siden under sitt høydetreningsopphold i Afrika.

Antidoping Norge (ADN0) opplyser at de i perioden 1. januar til 30. september i år har innhentet 1510 dopingprøver, mot 2343 i samme periode i fjor. Tallene for utenfor konkurranseprøver i de to periodene er 1076 (i år)/1305 (i fjor), for prøver tatt i forbindelse med konkurranser: 434/1038.

Det er verdt å merke seg at det i denne perioden har vært arrangert veldig få konkurranser. Nesten alle prøvene er tatt av norske utøvere.

Antidoping Norges kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien mener at Norges antidopingmyndighet kommer «svært godt ut» når det gjelder antall tester utenfor konkurranse i «pandemiperioden». Resten av verden «er ikke i nærheten».

Sondre Nordstad Moen var i Kenya, som ble stengt ned 23. mars, fra før jul og frem til han dro hjem til Norge i begynnelsen av mai. Foruten den ene gangen i januar, så han ingenting til Antidoping Kenya «eller andre» nasjoners dopingjegere.

Antall tester har økt de siste månedene Antidoping Norge fremlegger følgende testtall for perioden april til september, som samsvarer godt med perioden fra Norge «stengte ned» og til nå – sammenlignet med samme periode i 2019: Totalt antall tester: 833 (2020)/1410 (2019) – det vil si 42 prosent. Utenfor konkurranse: 685/671 – 90 prosent 2019-antall I konkurranse: 148/649 – 23 prosent av 2019-antall * På grunn av måten utøveren blir testet og smittevernhensyn, er testingen nå mye mer ressurskrevende enn i et normalår. Kostnad/ressursbruk per prøve har gått betydelig opp, forklarer ADNOs kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien. Vis mer

– Jeg vet ikke om jeg skal velge å se det som om de har tillit til meg. At de er trygg på at jeg ikke driver med noe. Eller om det skyldes logistikken på grunn av covid-19, at det er det som gjør det vanskelig, sier Sondre Nordstad Moen.

Han påpeker at han har trent og konkurrert med et uttalt mål om å sette europarekord i den lange perioden han ikke er blitt dopingtestet utenfor konkurranse.

Han har oppholdt seg i Kenya i en lang og sammenhengende periode, samt ved Juvasshytta i Jotunheimen og åtte uker sammen med Norges kappgjengerhåp Håvard Haukenes i det italienske alpinstedet Sestriere, som ligger en times kjøring med bil fra Torino.

– Vi så ikke en dopingjeger i løpet av åtte uker. Men jeg tror det italienske curlinglandslaget, som lå på samme hotell som oss i tre uker, ble testet en eller to ganger.

– Jeg har lest at de (Antidoping Norge) har en mobil testbil. De vet hvor de finner meg. Likevel blir jeg ikke testet. Jeg var på Juvasshytta i syv uker og så ingen dopingjegere der heller. Men jeg kan ikke gjøre noe med det, annet enn å være tilgjengelig for dem, sier OL-håpet.

Han tilføyer at han spør seg om antidopingarbeidet i regi av Antidoping Norge har vært så offensivt og godt som han mener det under coronapandemien kanskje er blitt gitt uttrykk for.

– Jeg tror det er mer snakk enn handling når Antidoping Norge sier de har fått gjennomført tilfredsstillende testing, sier Sondre Nordstad Moen.

– Bobil ble tatt i bruk cirka et par uker etter «nedstengningen» av Norge. Først leide vi en bil, og siden kjøpte vi en. Nå eier vi to bobiler. Den har kun vært i bruk i Norge, og majoriteten av prøver vi har tatt i denne perioden er tatt i bobil, forteller Halvor Byfuglien i Antidoping Norge.

Verdens antidopingbyrå Wada roser Antidoping Norge: Ifølge en rapport fra Verdens antidopingbyrå Wada, har Antidoping Norge – i motsetning til andre nasjonale antidopingbyråer – klart å holde testtrykket på et godt nivå på tross av coronapandemien, sier kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i ADNO. ADNO skal være den eneste nasjonale antidopingorganisasjonen som har klart å ta i bruk prosedyrer og rutiner som helt ut tilfredsstiller WADAs standarder for testing i denne perioden ved bruk av bobil. Vis mer

Sondre Nordstad Moen sier han ikke har pratet med andre norske friidrettsutøvere om sine erfaringer, med unntak av at han i lengre perioder har trent sammen Håvard Haukenes i høyden i Jotunheimen og Italia.

Her er antall dopingtester – foretatt av ADNO – fordelt på idretter (topp fire) siden 12. mars 2020: 1) Ski 220, 2) Friidrett 125, 3) Fotball 118, 4) Sykkel 105

Sondre Nordstad Moen mener at han i et normalår, for eksempel 2019, har måttet avlegge dopingprøver utenfor konkurranse fire til fem ganger. I år har han oppholdt seg to måneder i Norge. Det er uvanlig lenge til ham å være. I forbindelse med konkurranser er han blitt testet etter halvmaratonløpet i Verona 16. februar (4. plass), rekordforsøket på Bisletts «Impossible Games» 11. juni, rekordforsøket i Kristiansand 7. august og London Marathon 4. oktober (9. plass).

I Kristiansand måtte han i henhold til regelverket gjøre seg tilgjengelig for dopingtest. Antidoping Norge er imidlertid i slike tilfeller ikke forpliktet til å teste ham. I London «visste» han at han som de andre løperne ville bli testet, og at testen ville bli foretatt på det offisielle konkurranse- og utøverhotellet.

