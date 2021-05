ØNSKER HØYDEHUS: Gjert Ingebrigtsen med bilde av sønnene Filip og Jakob. Foto: Bjørn S. Delebekk

Idrettstinget: − Ja til høydehus, men ikke nå

Ingebrigtsen-familien og andre forkjempere for høydehus kan juble. Forbudet mot såkalt «simulert høyde» er fjernet. Men det skal ikke settes ut i live før til høsten.

Av Ole Kristian Strøm

Høydehus har vært forbudt siden 2003. Det var idrettstinget som innførte forbudet den gang (77 mot 73 stemmer), og det er idrettstinget som nå skroter forbudet (133 mot 30 stemmer).

Men vedtaket hjelper ikke dem som forbereder seg til Tokyo-OL. Retningslinjene for bruken av høydehus skal bestemmes på det ekstraordinære idrettstinget i oktober. Først etter det kan Team Ingebrigtsen og andre gå i høydehus.

Idrettspresident Berit Kjøll holdt den siste appellen for å stemme ja til høydehus.

– Det er en tid for alt. Tiden er nå kommet for å oppheve et særnorsk forbud.

– Simulert høyde står ikke på forbudslisten til WADA. Det oppfattes ikke som fair play av våre utøvere. Norske utøvere står trygt i sine verdier selv om vi opphever forbudet, sa hennes visepresident, Vibecke Sørensen, i debatten.

– Vi kan ikke sitte lengre her i nord og håpe at verden vil følge oss i dette. 18 år har gått. Tiden er moden for endring, sa den tidligere langrennsstjernen Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Leder i Agder idrettskrets, Trond Blattmann, var blant dem som talte mot å oppheve forbudet:

– Vil vi virkelig dette? Norge har vært et foregangsland når det gjelder etikk innen idretten. Norge bør vise vei og opprettholde forbudet mot høydehus.

Idrettskretsene var delt i saken. Ståle Vaag fra Trøndelag var blant dem som støttet Blattmann, andre var for å skrote forbudet.

Håndballpresident Kåre Geir Lio var den eneste særforbundspresidenten som i debatten sa nei til høydehus. Han advarte mot at mulige sponsorer kan bli skeptiske til å støtte idretten.

Da VG tidligere denne uken avslørte at det kunne komme et forslag om utsettelse på idrettstinget, var det sterke reaksjoner:

– Det aksepterer vi ikke, var den korte og greie meldingen fra Kjetil Hildeskor, generalsekretær i Norges Friidrettsforbund.

Et slikt forslag kom - men ble nedstemt.

Det er Friidrettsforbundet som har tatt initiativet til å fjerne forbudet. De foreslo det samme til idrettstinget i 2015. Bare svømming og skiskyting støttet friidrett den gang. Kun 21 av 157 representanter stemte for forslaget. Norges Skiforbund er blant dem som har snudd siden den gang. Flere andre særforbund signaliserte også at de ville stemme for høydehus: Norges Cykleforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Triatlonforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Fleridrettsforbund, Norges Padleforbund, Norges Volleyballforbund og studentidrettsforbundet.

Familien Ingebrigtsen fra Sandnes er blant dem som har stått først i køen om å ønske at det særnorske forbudet mot «simulert høyde» skrotes.

– Det handler om like konkurransevilkår, sa Eline Oftedal, president i Norges Fleridrettsforbund, i debatten.

– Klima og bærekraft er også viktig. Vi fatter et vedtak som kan bidra til å redusere antall flyreiser.

– Bente Skari, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang brukte dette på 1990-tallet, fastslo Øyvind Watterdal fra utøverkomiteen.

– Det var ikke mye brukt, repliserte skipresident Erik Røste - som var trener den gang.

Poenget med høydehus er å simulere lavere trykk, som om utøveren er i høyden. Ved å oppholde seg i et slikt rom over lengre tid, begynner kroppen å produsere flere røde blodlegemer. Det bedrer kroppens evne til å transportere oksygen.

Professor Jostein Hallén ved Norges Idrettshøgskole har flere ganger betvilt virkningen av simulert høyde. «Skal man oppnå effekt krever det at man oppholder seg 12 - 16 timer per døgn i høyderommet i minst 3-4 uker», har Hallén skrevet på sin blogg.

WADA (det internasjonale antidopingbyrået) har ikke forbud mot å oppholde seg i simulert høyde. Styret i WADA behandlet spørsmålet om trening i kunstig høyde i 2006 og besluttet at dette ikke skulle forbys.