SPRINTSTJERNE: Verdens raskeste mann, Christian Coleman, kan miste VM etter å ha brutt meldeplikten. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

Verdens raskeste mann siktet for brudd på antidoping-regelverket

Det amerikanske antidopingbyrået bekrefter at Christian Coleman (23) er siktet for potensielle brudd på antidoping-regelverket.

Nå nettopp

23-åringen løp inn til årsbeste i verden på 100 meter med 9,81 sekunder i juni. Men nå kan gullfavoritten gå glipp av Friidretts-VM om en måned.

Grunnen er at Coleman nå er blitt siktet for brudd på meldeplikten, som krever at utøvere til en hver tid melder inn oppholdssted slik at dopingkontrollører kan utføre uanmeldte tester av dem. Daily Mail var først ute med nyheten fredag, men nå har også Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) bekreftet siktelsen mot sprinteren.

«Vi bekrefter at han har blitt informert og siktet under USADAs protokoll for et potensielt brudd på antidopingreglene når det kommer til korrekt innrapportering av informasjon om oppholdssted», uttaler USADA i en pressemelding til Reuters.

Christian Coleman Personlige rekorder: 60 meter: 6,34 sekunder (2018) 100 meter: 9,79 sekunder (2018) 200 meter: 19,85 sekunder (2017) VM-medaljer: Sølv, 100 meter, London 2017 Sølv, 4x100 meter, London 2017 Vis mer

Avfeier bruk av doping

Under en NBC-sending uttalte Coleman overfor eks-sprinter Ato Boldon at han «følte seg sikker på at høringen den 4. september ville frikjenne ham»:

– Jeg er ikke er en person som benytter seg av kosttilskudd i det hele tatt. Jeg er aldri bekymret for dopingtester, uansett tidspunkt, uttalte Coleman.

– I tiden etter høringen vil jeg kunne besvare spørsmål, men for øyeblikket må jeg holde tilbake og respektere prosessen.

Coleman er en av kun åtte utøvere som har sett tall under 9,8 sekunder på 100 meter, og den syvdende raskeste gjennom tidene. Han leverte årsbeste i verden de to foregående sesongene og tok VM-sølv i London for to år siden.

Kan miste OL i Tokyo

Høringen for Coleman vil finne sted onsdag 4. september. Skulle han dømmes vil det vente en automatisk utestengelse på ett år, noe som betyr at han også går glipp av OL i Tokyo neste sommer.

Avgjørelsen faller dagen derpå – 22 dager før startpistolskuddet for 100 meter-konkurransen går i Doha i Qatar.

Tre ganger skal det ha vært initiert forsøk på å teste Coleman, to ganger av USADA og en gang av Athletics Integrity Unit.

NB! Hvis Coleman suspenderes og mister VM, vil landsmannen Justin Gatlin (37) seile opp som favoritt. Han har sonet to dopingdommer i løpet av karrieren.

Publisert: 25.08.19 kl. 13:00

