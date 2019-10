TOPPSJEFEN: Nikes administrerende direktør Mark Parker har besluttet å legge ned løp - og utholdenhets-prosjektet «Nike Oregon Project». Bildet er fra 2016. Foto: Mary Altaffer / AP

Nike stopper sitt omstridte prosjekt

Bare halvannen uke etter at sjeftreneren ble utestengt i fire år for brudd på dopingreglene, stenger utstyrs-giganten Nike sitt omstridte løp- og utholdenhets-prosjekt «Nike Oregon Project».

For mindre enn 10 minutter siden







Det fremgår av et notat fra Nikes toppsjef Mark Parker, som blant andre magasinet Runner’s World har fått tilgang til.

– Denne situasjonen, sammen med de pågående ikke verifiserte påstander, er forstyrrende for mange av utøverne og ødelegger deres muligheter for å konsentrere seg om trening og konkurranse, skriver Mark Parker.

– Jeg har derfor besluttet å avvikle Oregon-prosjektet, konkluderer han torsdag amerikansk tid.

Alberto Salazar (61) var opphavsmann til prosjektet i Oregon, Nikes «hjemsted». Den tidligere toppløperen tok inn mange mellom og langdistanseløpere, som i mange tilfeller utviklet seg fra å være passe gode til å bli veldig gode. Blant andre britiske Mo Farah, som vant fire OL-gull på 5000 meter og 10.000 meter.

les også Dopingsaken mot stjernetreneren: Den ultimate prestisje-krise

I friidretts-VM i Doha deltok åtte utøvere som da var eller hadde vært tilknyttet Nike Oregon Project. Da saken og utestengelsen av Salazar ble kjent midt under mesterskapet, ble han fratatt sin akkreditering som trener under VM.

Løperne hans fikk beskjed av Sebastian Coe, presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet, om å avslutte samarbeidet med Salazar.

Blant andre Nederlands Sifan Hassan. Hun vant 10.000 meter og 1500 meter på suverent vis i Doha. Blant de andre som måtte uttrykke avstandstaken var Tysklands Konstanze Klosterhalfen, som tok bronsemedaljen på 5000 meter, samt regjerende OL-mester Matthew Centrowitz og Craig Engels, som begge løp mot Jakob Ingebrigtsen i VM-finalen på 1500 meter.

Ingen av løperne med tilknytning til Alberto Salazar har blitt suspendert for doping.

Nikes såkalte CEO understreker i sitt «avvikling-notat» at USAs antidopingbyrå Usada ikke har funnet bevis for systematisk doping eller at prestasjonsfremmende midler er blitt benyttet av utøvere i Nike-prosjektet i Oregon.

Alberto Salazar har anket utestengelsen, men kan ikke virke som trener. Samtidig forbereder to av hans løpere, Jordan Hasay og Galen Rupp, seg til å delta Chicago Marathon kommende søndag.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 11.10.19 kl. 09:17







Mer om