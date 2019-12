TØFT: Filip Ingebrigtsen var ikke i nærheten av topplasseringer i EM. Foto: Pedro Rocha / AP

Filip Ingebrigtsen sjanseløs i EM: Tønseth imponerte mot løpseliten

Filip Ingebrigtsen var sjanseløs da teten rykket fra start under EM i terrengløp. Samtidig imponerte langrennsløper Didrik Tønseth, rett bak Ingebrigtsen.

Til slutt ble Ingebrigtsen beste nordmann som nummer 12. Tønseth fulgte 27 sekunder bak på 25. plass. Og langrennsløperen imponerte lagkameraten i Lisboa.

– Jeg er imponert av Didrik. Det er bra med 25. plass når det er første gang. Men det var brutalt i dag, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han forteller at han selv ikke hadde samme trykket som da han tok gull i fjor. Ingebrigtsen fortalte at han måtte konsentrere seg om å styre inn til en god plassering da teten forsvant foran. I mål var han 58 sekunder bak vinneren Robel Fsiha fra Sverige.

Selv var Tønseth skuffet etter debuten mot interansjonal løpselite.

– Jeg blir for ivrig i starten og tror jeg er bedre enn jeg var. Det straffer seg, sier Tønseth til NRK.

Han var skuffet over hans egne disponeringer og måtte «dra i brekket» for å redde seg inn underveis.

– Jeg får ikke ut det jeg er god for, men det er god læring, sier Tønseth som droppet verdenscup på Lillehammer for å løpe EM i terrengløp, mot trenerens vilje:

Tønseth fikk imidlertid skryt fra flere.

– Han gjør et kjempeløp Didrik Tønseth. Han får det nok tøft på sisterunden, sier tidligere langistanseløper Sindre Buraas på NRK-sendingen etter målgang.

Han påpeker at få nordmenn har prestert bedre enn langrennsløperen i EM.

– Hans lår løpere som er fulltidsløpere, sier Buraas og påpeker at han er rett bak en spanjol som har medalje på 3000 meter hinder i EM.

Fsiha fra Sverige vant foran Aras Kaya, som løp for Tyrkia. Det var en krevende og kupert løype i Portugal som gikk over 10,2 kilometer.

Det ble et tøft kjør for å kvitte seg med fjorårets mester, Filip Ingebrigtsen, lenge før spurten under det ti kilometer lange EM-løpet i Lisboa og da var nordmannen sjanseløs.

Direkte fra start satte den gode 5000-metersløperen Julian Wanders fra Sveits høy fart i front. Og Filip Ingebrigtsen slapp meter i starten da det ble full strekk fra fronten og bakover. Og det ble luke tilbake til gruppen der både Ingebrigtsen og Didrik Tønseth løp.

Tønseth droppet verdenscup på Lillehammer for å løpe i Lisboa og gjorde sine saker bra. Tidligere i høst tok han sølv bak eldstebror i Ingebrigtsen-familien, Henrik, under NM i terrengløp.

Og i Lisboa la han seg rett bak Ingebrigtsen underveis, samtidig som tetgruppen med Aras Kaya, Robel Fsiha og italienske Crippa dro fra i tet.

– Om han kommer nærmere topp ti er det, om ikke en «skrell», overraskende, sier tidligere langdistanseløper Sindre Buraas om Tønseth underveis i løpet på NRK-sendingen.

Publisert: 08.12.19 kl. 14:12 Oppdatert: 08.12.19 kl. 14:24