Medaljen glapp for Jakob Ingebrigtsen: – Jeg har gitt alt og gikk for gull

DOHA (VG) Jakob Ingebrigtsen (19) prøvde et gullrykk på 5000 meter, men sprakk på oppløpet og ble nummer fem. Filip Ingebrigtsen (26) brøt løpet med 500 meter igjen tross at han var med i front.

Resultater: 5000 m: Gull: Muktar Edris, Etiopia 12.58,85, sølv: Selemon Barega, Etiopia 12.59,70, bronse: Mohammed Ahmed, Canada 13.01,11, 4) Telehun Haile Bekele, Etiopia 13.02,29, 5) Jakob Ingebrigtsen, Norge 13.02,93, 6) Jacob Krop, Kenya 13.03,08, 7) Paul Chelimo, USA 13.04,60, 8) Nicholas Kipkorir Kimeli, Kenya 13.05,27. Øvrige norske: 13) Henrik Ingebrigtsen 13.36,25. Brøt: Filip Ingebrigtsen.

– Jeg tenkte «ja, ja, ja», så «au, au, au». Jeg har gitt alt og gikk for gull. Slik det ble i dag, kunne jeg ikke gjort noe bedre. Jeg kunne gjort ting annerledes og fått en bedre plassering, men jeg er her for noe annet enn gull, sier Jakob Ingebrigtsen til VG.

Han satte full fart tidlig på den siste runden og ledet med 200 meter, men ble tatt igjen på oppløpet.

Det var ikke bare gullet som glapp de siste meterne for en stiv 19-åring fra Sandnes. Det gjorde også medaljene.

– Hva kunne du gjort annerledes?

– Jeg kunne nok gått litt senere, men jeg tror med den kunnskapen jeg har at det er slik man må gjøre det for å vinne. Jeg må hjem og jobbe litt så komme tilbake neste år og prøve, svarer Jakob og tenker på OL i Tokyo.

– Jeg er stolt av dagen i dag, legger Jakob til.

Far og trener Gjert Ingebrigtsen sa til VG etter løpet at han var skuffet over at Jakob ikke holdt igjen mer på slutten.

– Jeg undrer meg hvorfor han er så hissig på grøten, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Muktar Edris fra Etiopia forsvarte gullet fra 201 7 foran landsmann Selemon Barega, mens Mohammed Ahmed fra Canada tok bronse.

Slik reagerte mor Tone:

Filip brøt: – Surt

Ingebrigtsen-brødrene slapp seg langt bak de første rundene, mens etiopierne Telahun Haile Bekele og Selemon Barega satte høy fart i front. Jakob Ingebrigtsen ble overrasket over samarbeidet til konkurrentene.

– Ja, faktisk, men jeg så det jo allerede etter en meter. De som pleier å ligge bak la seg fram, sier Jakob.

Etter 3200 meter viste Filip og Jakob Ingebrigtsen seg i tet for første gang i løpet, men med 500 meter brøt Filip tross at han hadde heng på teten.

MOT VERDEN: 15 mann stilte på 5000-meterfinalen. Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsten fra Sandnes var tre av dem. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg føler meg sinnsykt bra underveis, så får jeg litt problemer med mage som er krampeaktig. Det er typisk når du ikke er godt nok trent og ikke er forberedt til å løpe så mange løp på så kort tid. Her og nå er det veldig surt, sier Filip til NRK.

Han sier også at det ikke skal skape problemer før 1500 meteren. Det er forsøk torsdag, mens semifinalen går fredag. Finalen er søndag.

Henrik holdt ikke farten

Eldstebror Henrik Ingebrigtsen, som har slitt stort med skader denne sesongen, klarte ikke å holde farten til de foran mer etter drøyt 2000 meter. Han endte på 13. plass av de 14 som fullførte.

– Jeg hadde ikke sjanse til å følge den farten. Jeg ga alt og hadde ikke så mye mer å gi, sier Henrik Ingebrigtsen.

