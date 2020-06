PERS OG PERS: Jakob og Filip Ingebrigtsen imponerte på 800 meter under «Boysen Memorial» på Bislett tirsdag kveld. Jakob vant duellen med 30/100. Foto: Trond Reidar Teigen

Klar for høydetrening i St. Moritz etter dobbeltrekord

BISLETT (VG) Etter å ha satt personlig rekorder på 800 meter med henholdsvis tre og ett sekund, bekrefter Jakob (19) og Filip Ingebrigtsen (27) at Team Ingebrigtsen er klar for høydetreningleir i St. Moritz.

– Ja, svarer Filip Ingebrigtsen på spørsmål om flybillettene er booket.

Sammen med Jakob, som dro litt i fra ham på oppløpet og vant brødreduellen under «Boysen Memorial» på Bislett, gir han klart uttrykk for at han ser frem til å kunne gjøre som han pleier på denne tiden.

Dra til sitt andre hjem i sveitsiske St. Moritz for å trene i høyden.

– Mer for egen del betyr det at vi kommer inn i det som er planlagt og det vi vet fungerer. Det trygge. Vi kommer opp der, får tunnelsyn, trener bra, spiser bra og sover bra - med god kvalitet i en måned, sier Filip Ingebrigtsen etter 1.46,74 - ett sekund raskere enn hans gamle personlige rekord på distansen fra samme sted og stevne for fire år siden.

Jakob Ingebrigtsen vant på 1.46,44 - nær tre sekunder raskere enn hans til da gjeldende personlige rekord 1.49.40 fra Zürich 24. august 2017.

Team Ingebrigtsen kan «i disse coronatider» gjøre som de er vant til etter at norske myndigheter har åpnet for reiser til utlandet.

Det innebærer at Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen - med trener og far Gjert - vil være på plass i St. Moritz fra cirka 15. juli og frem til midten av august. Filip Ingebrigtsen påpeker at det passer bra med tanke på at en måned i høyden er ideelt, og at alle tre løperbrødrene er påmeldt til Diamond League-stevnet i Monaco 14. august.

Jakob og Filip på 1500 meter, Henrik Ingebrigtsen (29) på 5000 meter.

– Den tryggheten opp mot konkurransen er viktig, og jeg får testet meg opp mot Jakob og Henrik, sier Filip Ingebrigtsen.

Han bestemte seg først tirsdag morgen for å stille til start på Bislett - mot Gjert Ingebrigtsens anbefaling - etter å ha vært plaget av allergi den siste tiden. Det kjøligere været de siste to dagene lindret plagene. De kom i grevens tid.

– Det var deilig å kjenne at det fungerte. Jeg er superfornøyd, sier han.

Oslo-bosatte Filip Ingebrigtsen understreker også at «det skal bli godt å komme opp i St. Moritz» der det er litt friskere luft, samtidig som han berømmer Jakob for å ha gjort et veldig godt løp.

– Jeg tror han fikk maksimalt ut av det, sier Filip Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen «konstaterer» spøkefullt at høydetrening ikke fungerer, på bakgrunn av den gode formen alle tre har vist seg å være i de siste sommerukene. I en mer alvorlig tone sier han at ha har hatt lyst til å reise og trene i høyden som han pleier.

– Vi håper å kunne komme inn i det vanlige sporet så fort som mulig. Jeg vil trene i høyden, under samme vilkår og forutsetninger som konkurrentene, og nå vil vi så fort som mulig forsøke å benytte oss av høyden, sier Jakob Ingebrigtsen.

Konfrontert med at Gjert Ingebrigtsen mener han har lagt på seg mer muskler og har mer «power» i kroppen, svarer han at det nærmest er snakk om en ufattelig økning i volum - han kommer seg nesten ikke gjennom døråpningene, for så «helt alvorlig» å tilføye at muskelveksten samsvarer med skjeggveksten.

– Jeg er bedre trent. Det er vel den enkleste måten å beskrive det på, sier han endelig - i fullstendig alvor.

Ps! Gjert Ingebrigtsen var som mandag heller ikke i går til stede på Bislett. Han var hjemme i Sandnes for å forberede kona Tones 50-årsdag onsdag.

