Norges nye spydspiss: – Vet ikke når leddbåndet røk

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Sigrid Borge (24) pådro seg to skader i kastearmen og måtte melde avbud til VM, men vet ikke med sikkerhet når leddbåndet i albuen røk. Nå lever Norges nye spydspiss nærmest fra hånd til munn under sin nye trener, dobbelt OL-gullvinner Andreas Thorkildsen.

– Jeg kom til et punkt der det sa stopp og jeg måtte finne på noe nytt for å komme videre. Jeg begynte å tvile litt på opplegget. Da Andreas (Thorkildsen) ringte og sa han hadde et rom ledig, tok jeg avgjørelsen veldig raskt, forteller Sigrid Borge om bakgrunnen for at hun sent i høst flyttet fra hjemstedet Haus i Osterøy utenfor Bergen til Oslo – og byttet trener fra Helga Reigstad til Andreas Thorkildsen.

Norges beste spydkaster gjennom tidene tok i sommer jobben som trener for Kroatias regjerende olympiske mester i spyd, Sara Kolak (24). Hun flyttet til Oslo for å trene under Thorkildsen tidligere i høst, og med et rom til overs i Kolaks leilighet ved Bislett – ja, da pakket Sigrid Borge sakene sine på pikerommet i hjembygda kjapt.

– Ved å dele leilighet fikk jeg det til økonomisk. Jeg er utrolig glad for det, sier hun i dette intervjuet under friidrettsforbundets mediedager på Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo.

Hun er også glad for at hennes lokale sponsorer fra Osterøy sa ja til å henge med på flyttelasset. På spørsmål om hvordan hun får satsingen mot Tokyo-OL neste år til å gå rundt, svarer Sigrid Borge at hun «har spart opp» fra sponsorene hjemme. Avtalene løper imidlertid ut i 2020.

– Jeg må sjanse på å gjøre det bra i år (kommende sesong), vedgår hun.

Allerede i mars i år kvalifiserte hun seg til VM i Doha da hun kastet 62,20 meter – 70 centimeter lenger enn kravet. Men så begynte hun å få vondt i armen i mai måned. Etter hvert ble hun tvunget til å returnere VM-billetten. Hun forklarer at det – en vanlig skade for spydkastere – egentlig var to skader i et leddbånd i albuen.

– Jeg vet egentlig ikke når leddbåndet gikk av, røper hun.

Sigrid Borge – en av 16 i Team Tokyo Friidrettsforbundets elitelag bærer navnet Team Tokyo. Sigrid Borge er en av 16 utøvere: Sigrid Borge (spyd), Karoline Bjerkeli Grøvdal (langdistanse), Sondre Guttormsen (stav), Håvard Haukenes (kappgang), Eivind Henriksen (slegge), Hedda Hynne (800 m), Filip Ingebrigtsen (mellom og langdistanse), Henrik Ingebrigtsen (mellom og langdistanse), Jakob Ingebrigtsen (mellom og langdistanse), Ola Stunes Isene (diskos), Amalie Iuel (400 hekk/400 flatt), Sondre Nordstad Moen (langdistanse/maraton), Isabelle Pedersen (100 m hekk), Martin Roe (10-kamp), Marcus Thomsen (kule), Karsten Warholm (400 hekk/400 flatt).

Faktum er i alle fall at hun fikk den operert fredag 13. september, og at hun fredag 13. desember kunne begynne å belaste den skadede høyrearmen for fullt igjen.

– Jeg er ikke overtroisk, bemerker hun.

Ifølge trener Andreas Thorkildsen er det usikkert når hun kan kaste spyd igjen. Det gjelder å skynde seg sakte. Sigrid Borge håper hun kan slenge det av gårde i konkurranse i juni, og at hun tar OL-kravet 64 meter «med en gang».

Hun hevder at OL eller ikke OL ikke vil ha så mye å si for motivasjonen. Men med tanke anstrengt økonomi, vil det være viktig at hun får lov til å kaste i Tokyo i månedsskiftet juli til august.

– Hvordan er nivået i spyd for kvinner?

– Det er overkommelig. 66 meter betyr medalje i internasjonale mesterskap (Kelsey-Lee Barber fra New Zealand vant VM-gull i Doha med 66,56 meter). Dit skal jeg få meg opp, ganske snart, svarer Sigrid Borge.

Av hensyn til trenerens sivile jobb trente hun tidlig morgen og ganske sen kveld hjemme på Osterøy. Nå gir Andreas Thorkildsens opplegg tid til hvile og restitusjon på gunstigere vis. De to daglige øktene er komprimert. En typisk mandag foregår den første med kastetrening i Vallhall, den andre – en time med basistrening – avvikles i Olympiatoppens treningskjeller ved Sognsvann.

I løpet av den lille halvtimen imellom sluker hun en skive brød med egg, som er favoritten akkurat nå.

– Hvordan er Andreas Thorkildsen som trener?

– Det er ikke noe bullshit. Han er kunnskapsrik. Det er en grunn til at han kom dit han gjorde. Han krever full konsentrasjon, og så er det rom for litt gøy innimellom. Han er påpasselig med at du ikke skal gjøre noe unødvendig; overkompensere. Det er ikke mye sympati å få hvis du skulle pådra en skade på unødvendige greier, svarer Sigrid Borge.

