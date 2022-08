1 / 2 FIKK DET IKKE TIL: Lene Retzius på vei ut av stadion etter at hun havnet sist i stavsprang-finalen. forrige neste fullskjerm FIKK DET IKKE TIL: Lene Retzius på vei ut av stadion etter at hun havnet sist i stavsprang-finalen.

Fortvilet Retzius havnet sist i finalen: − Knust da jeg landet på matten

MÜNCHEN (VG) Lene Retzius (26) var en av medaljefavorittene under EM-finalen i stavsprang, men fikk det ikke til å stemme.

– Jeg følte meg pigg. Når man har tre dårlige hopp på rad, det holder ikke i hvilken som helst konkurranse, i alle fall ikke i et mesterskap. Da er det over og ut, og det var det jeg gjorde i dag, sier Retzius til VG.

Med en årsbeste på 4,70 meter, og etter å ha gått over 4,50 meter i det første forsøket under kvalifiseringen til finalen, var 26-åringen blant kandidatene til medalje onsdag kveld.

I stedet var det en fortvilet Retzius som begravde ansiktet i hendene på madrassen og måtte se at konkurransen var over for hennes del, etter å ha revet i tredje og siste forsøk på 4,40 meter.

– Jeg følte meg ikke stresset. Jeg hadde veldig selvtillit på at jeg skulle ta den høyden. Jeg var knust da jeg landet på matten og listen ble med meg ned, sier 26-åringen.

I mørket utenfor stadion ble hun møtt og trøstet av kjæresten Christopher Ullmann fra Sveits.

FORTVILET: Lene Retzius fikk det ikke til i EM-finalen i stavsprang.

26-åringen gikk enkelt over i første forsøk på starthøyden 4,25 meter. I det første forsøket på neste høyde, 4,40 meteer, gikk Retzius høyt over, men rev listen på vei ned igjen. Heller ikke i det andre forsøket fikk 26-åringen det til, da hun rev på vei over listen.

I det tredje og siste forsøket måtte Retzius komme seg over høyden for å være med videre, men 26-åringen rev. Dermed endte hun på 12. og sisteplass i finalen.

– Akkurat nå så har jeg ikke så veldig mange gode svar å komme med. Det var en dårlig da å ha en dårlig da på. Jeg hoppet rett og slett for dårlig. 4,40 skulle gått, sier Retzius og fortsetter:

– Jeg kan skylde på at jeg kunne satt listen litt nærmere, jeg kunne hoppet med en annen stav, men 4,40 skulle gått på hvilken som helst stav. Det var rett og slett bare for dårlig hopping.

Retzius satte norsk rekord med 4,70 for to måneder siden i Sveits. Hun sto over VM forrige måned fordi hun ikke oppfylte kravene til corona-vaksinasjon.

Etter å ha gått ut av stadion og inn i pressesonen under Olympiastadion fra 1972, tok hun seg tid til å svare på hvorfor det gikk galt, og utdype hvorfor resultatet var en så stor skuffelse.

– Det betyr mye, mesterskap som dette, det har vært et stort mål veldig lenge. Man trener hver dag, legger ned veldig mange timer. Det er ikke bare meg, men også et team rundt, som legger ned en stor jobb, sier stavhopperen.

– Det å levere et slik resultatet da, det kommer en del følelser da. Men jeg prøver å se fremover. Det er ikke det siste dere ser av meg, men akkurat nå er det veldig kjip. Jeg skal bruke litt akkurat nå til å deppe. Jeg gleder meg veldig til å treffe familie og venner, legger Retzius til.

