Liva Ingebrigtsen oppløst i tårer etter ektemannens triumf: – Henrik er bare helt maskin

Publisert: 11.08.18 21:21 Oppdatert: 11.08.18 22:05

FRIIDRETT 2018-08-11T19:21:46Z

BERLIN/OSLO (VG) Veien til sølvløpet har vært lang og kronglete for Henrik Ingebrigtsen. Dersom man ikke allerede var klar over det, ble man det i hvert fall da Liva Ingebrigtsen, Henriks kone, snakket om ektemannen.

17 år gamle Jakob Ingebrigtsen løp inn til gull på 5000 meter – akkurat som han gjorde på fredagens 1500-meter. Med seg på seiersløpet fikk han 10 år eldre Henrik Ingebrigtsen , som løp inn til sølv.

– Min mann kan virkelig

Hyllestene renner inn for brødreparet, naturligvis kommer de fleste til Jakob som tok gull. Men Henrik, som har slitt med skader og som har lekt med tanken på å legge opp , var det minst like stort.

Om ikke større.

Og det var det ingen som helst tvil om da hans kone, Liva Ingebrigtsen, snakket med VG.

– Jeg er i ekstase! Dette er en så fantastisk seier for Henrik. I fjor ringte han meg etter en operasjon av hamstring og i år tar han sølv i EM! Det er helt uvirkelig, sier hun, før hun fortsetter:

– Han er ikke engang helt hvor han skal være etter opptreningen, så årene som kommer nå kommer bare til å bli bedre og bedre! Henrik er bare helt maskin. Jeg er så stolt. Alle dagene alene mens Henrik er på treningsleier er så verdt det. Han er utrolig. Min mann kan virkelig.

– Og da klarte du ikke holde igjen tårene?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det blir rett og slett for mye!

Henrik Ingebrigtsen ble spurt om hvordan dette føltes etter alt han har vært gjennom. Det var liten tvil om at dette betydde utrolig mye for 27-åringen.

– Det betyr så fantastisk mye. Jeg har jobbet veldig hardt for dette. Det har vært en berg-og-dal-bane. Det har tæret på far og sønn-forholdet, og konen min har også vært frustrert i perioder hvor jeg har vært langt nede, forteller han, og utdyper:

– Når jeg har vært på kanten til deprimert, da er trøst det verste som finnes. Det gjør det bare verre. Heldigvis har jeg hatt mye folk rundt meg som har jobbet for å gjøre det beste for meg. Fysioterapeuter, Olympiatoppen, leger, spesialister og kirurger har alle vært med på å gjøre den jobben jeg har gjort i dag lettere for meg. Og ikke minst familien. Uten de hadde jeg aldri vært her i dag, sier han.

– At de får nyte øyeblikket sammen som brødre, det er ekstremt viktig for det som skjer i fremover i tid. Og det at jeg greier å holde mitt løfte til Henrik om å få ham opp i verdenstoppen igjen, det er jeg glad jeg greier å holde. Hvis ikke hadde jeg vært ute og kjøre, sier trener og pappa Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Nå er han (Henrik) der han skal være. Og han er nok enda lenger fremme enn han turte å tenke. Jeg er virkelig glad på hans vegne.

Hyllest på hyllest

Twitter koker nesten over som følge av den elleville prestasjonen til brødrene.

«Denne 17-åringen er nesten et problem», skriver den offisielle friidretts-EM-kontoen på Twitter, og avslutter gratulasjonsmeldingen til Jakob Ingebrigtsen med å kalle ham «fenomenal».

Og det norske folk er fra seg av beundring for den nye gullbragden.

– Dette må være blant de aller råeste idrettsprestasjoner gjennom aller tider! Norsk ungdom leverer, skriver Linda Helleland, barne- og likestillingsminister i Norge.

Her er et knippe av den enorme mengden tweets som renner inn til Ingebrigtsen-brødrene.