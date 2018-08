Warholm tok sin fjerde kongepokal: - En stor ære

BYRKJELO (VG) Karsten Warholm (22) har nå tatt fire strake kongepokaler for menn. Spydkaster Sigrid Borge (22) fikk samme pris for kvinner.

Warholm tok gull både på 400 meter flatt og 400 meter hekk. Tiden hans ble 47,34 i regn og vind på gårsdagens 400 meter, men det var den imponerende 49,03 på 400 meter hekk fredag som la grunnlaget for kongepokalen . Det var også banerekord.

Kongepokalen *Kongepokalen - Hans Majestet Kongens Pokal - er et trofé som tildeles idretter som er organisert i NIF. *Den som står for antatt beste resultat får pokalen *Det er en jury som skal kåre vinner *Grete Waitz (syv) og Andreas Thorkildsen (seks) har vunnet flest ganger

Stor ære

Warholm røpte til VG lørdag at han har lekt med tanken om å overgå Andreas Thorkildsens seks kongepokaler - som er rekord.

– Hvert år er det diskusjoner rundt denne, og det er sånn det skal være. Samtidig føler jeg at jeg alltid kaster meg inn i kampen med et resultat som står til kongepokal, og det er det det handler om, sier Warholm til NTB.

– Jeg er egentlig glad i å dele, men denne er jeg veldig glad i å ha hjemme i hylla. Jeg er glad den endte opp i min hule hånd. En stor ære, legger han til.

Ingebrigtsen-leiren har uttalt i helgen at de aldri hadde et håp om å ta kongepokalen, og at det må regelendring til for at de skal klare det.

Eivind Henriksens vinnerkast i slegge på 74,27 var trolig også en god kandidat. Det samme var trolig Marcus Thomsens vinnerstøt i kule på 19,82.

– Uvirkelig

For kvinner ble det Sigrid Borge som tok den gjeve pokalen. Osterøy-jenta kastet 60,70 meter i vanskelig forhold - noe hun var fornøyd med.

– Dette føles helt uvirkelig. Det er nesten så jeg skjelver litt. Jeg kunne nesten ikke forestilt meg å klare dette, sa spydprofilen til NTB.

De siste tre tidligere vinnerne er Isabelle Pedersen, Line Kloster og Karoline Bjerkeli Grøvdal.