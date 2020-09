KJÆRESTER: Oda Djupvik og Karsten Warholm åpner opp om da hun fikk lymfekreft i den siste episoden av «Karsten og Leif». Foto: NRK

Warholm om kjærestens kreftsykdom: – Hyklersk ikke å snakke om det

Karsten Warholm (24) vil rette søkelyset mot noe som opptar ham. For første gang snakker han og kjæresten om hennes tidligere kreftsykdom.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg synes det er merkelig at en tragedie eller noe vondt som har rammet en offentlig og kjent person skal være verre enn en tragedie som har rammet en annen og ikke kjent person, sier Karsten Warholm.

– Det føles urettferdig at det skal være viktigere for meg enn for andre, tilføyer han.

Helt mot slutten i første episode av «Karsten og Leif» – som en smakebit til andre episode som publiseres av NRK søndag – sitter Karsten Warholm sammen med sin mangeårige kjæreste Oda Djupvik på verandaen i hans leilighet i Oslo. Opptaket er gjort tidligere i sommer, før «Impossible Games» på Bislett 11. juni.

Warholm forteller, henvendt til Oda, om SMS-en han mottok fra henne for tre år siden – og siterer fra den slik: «Eg har fått kreft. Punktum, liksom».

Da han for snart to år siden mottok prisen for «Årets forbilde» under Idrettsgallaen, røpet han i takketalen at hun hadde vært «veldig syk».

– Jeg touchet det da, sier han i dag.

Oda Djupvik var til stede da Karsten Warholm vant sitt første VM-gull i London for tre år siden og da han vant sitt andre på rad i Doha i fjor høst:

Han sier også at Djupvik er helt frisk fra lymfekreften, og at «det er bra».

– Jeg ble kjempesjokka, for jeg hadde ingen symptomer, minnes Djupvik overfor NRK.

Hun er kjent med at VG omtaler saken, men ønsker selv ikke å kommentere ytterligere. Hun roser hun hvordan Warholm taklet situasjonen og forteller at hun ble kreftfri til å oppleve kjærestens første VM-gull i 2017.

– Det er egentlig en utrolig gladhistorie. Jeg var ferdig med min siste behandling dagen jeg reiste til London. Da vi møttes etter at han vant, var det første gang vi møttes etter at jeg ble kreftfri. Begge hadde vunnet sin kamp, som vi hadde kjempet sammen, beskriver Djupvik til NRK.

Siden Idrettsgallaen i 2019 har Warholm ved sporadiske tilfeller fått spørsmål om det han da sa. Men det har blitt med det, og Karsten Warholm understreker at de som har spurt har respektert at han ikke har villet si noe mer om det han anser for å være privat.

– Jeg har ikke følt for å snakke om det, og det er heller ikke noe Oda har følt for å snakke om. Det har ingen offentlig interesse, sier Karsten Warholm.

SAMMEN I MANGE ÅR: Karsten Warholm og Oda Djupvik foran Idrettsgallaen i begynnelsen av januar i år. Norges dobbelte VM-gullvinner ble tildelt tre priser. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

les også Warholm om kjendislivet: – Mamma er djevelens advokat

Han mener imidlertid at det ville ha vært «litt hyklersk» ikke å snakke om det i en dokumentar som handler om ham. Det tilligger formen at han i den skal fremstå, og faktisk være, ærlig.

Karsten Warholm presiserer at han ikke har noe imot at noen, det vil si kjente personer, vil dele av sitt privatliv. Han skjønner at det kan være av offentlig interesse.

– Dette må ikke oppfattes som kritikk av andre. Det jeg mener og vil stå for, er ikke nødvendigvis en fasit, sier han.

les også Spøkefull Warholm: Prøvde å etterligne verdensrekordløpet

For egen del ønsker han å være i offentlighet i kraft av sine prestasjoner på idrettsbanen, og det han sammen med Leif Olav Alnes legger ned av trening for å kunne oppnå oppsiktsvekkende resultater.

– Jeg har et privatliv, og jeg synes «privat» er selvforklarende. Men når folk spør meg (om private saker), tenker jeg «hva med alle de usynlige heltene?». For meg er dette et ønske om å belyse det, sier Karsten Warholm.

Han sier at han aldri har sett kjæresten Oda Djupvik som en offentlig person, og han vil heller ikke at hun skal bli det. Han sier at det som er viktigst og best for ham er at personene som alltid har vært rundt ham, fortsetter å være som de var «før dette tok av».

les også Warholm om dokumentar: – Driter i om det er dårlig for imaget mitt

– Kan du bli for privat, i den forstand at du er veldig påpasselig med å være det?

– Nei, mitt mål er å være den jeg er, uansett setting. Jeg synes jeg er en ganske åpen person. Jeg legger ikke mye bånd på meg selv, svarer Karsten Warholm.

– Hender det at du lar deg overraske av private spørsmål?

– Jeg synes det alltid er litt merkelig, fordi det i mitt hode dreier seg om sport og prestasjon. Jeg håper dokumentaren vil være en investering i det. At tankene våre om det er mest interessant. Jeg tror ofte man undervurderer folk med hensyn til hva som skal være interessant, og mesteparten av tiden min går til trening og konkurranser, svarer han.

På spørsmål om han og trener Leif Olav Alnes prater mye om dette – privatlivets fred, for å si det slik – svarer Karsten Warholm at «Leif og jeg prater mye», men at det er mer som kompisprat. De tar praten «når problemstillingen oppstår».

– Derfor er det sjelden vi blir overrumplet. Vi har funnet vår måte å løse ting på, sier han.

les også Kongen til Warholm: Tror ikke det blir Tokyo-OL

Første episode av «Karsten og Leif» inneholdt i stort en samtale om idrett mellom kong Harald, Karsten Warholm og Leif Olav Alnes. Karsten Warholm stilte i kortbukser, til munter bemerkning fra kongen. Warhom vedgår det kan fungere som trøst for andre i lignende situasjoner at han er åpen om personlig motgang og private problemer; at livet heller ikke for ham bare er solskinn.

– Jeg prøver å reflektere over det. Hvorfor skal min sak virke viktigere? Kan det ha en trøstende effekt, er det fint. For meg er slike saker veldig privat. Jeg har ingen interesse av å være en offentlig person for å være en offentlig person, sier han.

les også Karsten Warholm vant «alt»: Tre priser – også årets navn

Han har «aldri, aldri» kjent seg presset av sponsorer til å vise flere av sine private sider. Snarere tvertimot. Han sier at han sånn sett har vært i en heldig posisjon. Det han har prestert har vært godt nok. På spørsmål om situasjoner der han ikke har følt seg komfortabel, som for eksempel som mottaker av utmerkelser på rekke og rad, svarer han kontant nei.

– Jeg synes det er stas å bli anerkjent for mine idrettsprestasjoner, sier Karsten Warholm.

PS! Søndag kveld gjør Karsten Warholm et nytt forsøk på å slette Kevin Youngs 28 år gamle verdensrekord på 400 meter hekk som lyder 46,78 sekunder. Klokken 17.45 går startskuddet i Berlin, der han i 2018 ble europamester på distansen. Løpet vises på NRK.

Publisert: 12.09.20 kl. 21:07 Oppdatert: 12.09.20 kl. 21:22