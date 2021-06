EUROPAREKORD: Jakob Ingebrigtsen løper inn til seier i torsdagens Diamond League-stevne - fulgt av Hagos Gebrhiwet fra Etiopia. Tiden 12.48,45 er ny europarekord på 5000 meter. Foto: CLAUDIO GIOVANNINI / ANSA

Jakob Ingebrigtsen kunne hatt to gull-muligheter: − Norge prøvde å endre tidsplanen

Norge prøvde å overtale World Athletics-sjef Sebastian Coe til å endre tidsskjemaet under OL i Tokyo - så Jakob Ingebrigtsen (20) kunne løpe både 1500 og 5000 meter.

– Vi hadde møte med ham under VM i 2019. Vi prøvde å endre tidsplanen i OL, men det gikk ikke, forteller sportssjef Erlend Slokvik til VG.

Torsdag kveld satte Jakob Ingebrigtsen europeisk rekord på 5000 meter med 12.48,45. Etterpå ble han på NRK-sendingen spurt om det er mulig å doble - løpe både 1500 og 5000 meter i OL:

– Foreløpig er det dårlig tidsskjema, samtidig har jeg lyst til å gjøre det bra på 1500 meter. Det hadde vært gøy å doble, men det ser ut til å bli bare 1500 meter, svarte han.

Både 1500 og 5000 meter har forsøksheat 3. august i Tokyo. Finalen på 5000 meter går kvelden før finalen på 1500 meter. Dét er det dårlige tidsskjemaet, som Norge altså forsøkte å endre.

Trener Gjert Ingebrigtsen er kjenner at det er et dilemma å velge om å doble eller ikke doble.

– Klart det gjør det. Det kan det ikke være tvil om. For jeg er heller ikke i tvil om at han er verdens beste 1500-meterløper. Så det er en bunke dilemma som skal løses. Jakob tar beslutningen. Han kan si «ja, takk, begge deler». Da er vi fucked, sier han til NRK.

Mer skummelt

Den gamle toppløperen Knut Kvalheim er imponert og tror den rogalandske 20-åringen er god for OL-gull - både på 5000 og 1500 meter:

– Han slår jo mange av de antatt desidert beste. Det er imponerende og morsomt å se på. I OL dreier ting seg om plassering. Jeg synes det han viser i dag, viser at han er i stand til å vinne 5000. Det kan komme overraskelser og slikt, men det løpet er et klart bevis på at hvis ting klaffer, så kan han vinne 5000 meter i OL.

– Og?

– Det betyr ikke at han ikke kan vinne 1500 meter, men det er mer skummelt. Det er tettere løp, og det er mer som kan skje som han ikke har 100 prosent kontroll på.

Friidrettsnestoren Jack Waitz er av samme oppfatning:

– Det blir en nøtt for Jakob å velge mellom. Det er mer uforutsigbart å løpe 1500 meter, men det er tydelig at den distansen trigger ham mer. Nå skal Jakob få lov til å tenke seg om, sier Waitz.

– Jeg er sikker på at han kommer til å ta et klokt valg. Når jeg ser ham på 5000 meter i dag, så ville jeg ha tatt 5000 meter. Men kanskje løper han på 3.26 på 1500 meter neste gang. Så dette må være opp til Jakob selv, fortsetter Jack Waitz.

Waitz er uansett ikke i tvil om at 5000 meter blir Jakob Ingebrigtsens distanse på sikt.

– Det er tydelig at 5000 meter er en distanse for ham. Og 10.000 meter kommer garantert etter hvert. Han har hurtigheten som skal til. Det blir ikke lett å slå Jakob. Han er helt i verdenstoppen uansett, mener Waitz, som mener at Ingebrigtsen er veldig riktig matchet.

Et dilemma

Sindre Buraas, som er nordmannen med fjerde raskest tid på 5000 meter gjennom tidene med 13.11,96, tror også 10 000 er noe Jakob Ingebrigtsen kan ta steget over til etter hvert, men at det neppe er aktuelt nå.

– Han har et lite dilemma. Han har gode kort på både 1500 og 5000 og er absolutt en medaljekandidat på begge øvelsene nå. Han er mindre sårbar på 5000 og det er kanskje et sikrere kort. Men selv om han vant dette løpet, så skal man ikke være sikker. Det kan nok være at konkurrentene har litt å gå på, sier Buraas.

– Det var jo et formidabelt løp. En ting er sluttiden, men han løper også klokest og best av alle.

– Tror du han vil gå en ny runde på om han skal satse på 5000 eller 1500?

– Nei. Men jeg tror kanskje han er litt frustrert på programmet som ikke gjør det mulig å doble. Det er legendene som har vunnet dobbelen og det gir en ekstra status. Det tror jeg han sikter på en gang, men da må programmet være lagt opp til det.

Enorm kapasitet

Sportssjef Erlend Slokvik i Friidrettsforbundet er henrykt over 5000 meter-rekorden.

– Han er på et utrolig nivå. Han perser med veldig mye. Det viser hvor enorm kapasitet han har.

– Men det blir 1500 meter uansett?

– Det skal ikke jeg svare på. Det må Jakob og Gjert svare på.

– Men ikke 10.000 meter nå?

– Ganske sikkert ikke! Men det kommer sikkert senere.